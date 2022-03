Prošlo je 30 dana otkad je Rusija počela s napadom na Ukrajinu. Civili i dalje stradavaju iako Rusija poriče da ih napada. Bivši zapovjednik NATO-a je objasnio da bi Putin mogao pokrenuti ograničeni nuklearni napad na Poljsku.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

15:45 Sirene koje označavaju opasnost od zračnog napada oglasilie su se u Lavovu, gradu na zapadu Ukrajine. Zvuk sirena mogao se čuti nekoliko minuta.

15:01 Ujedinjeni narodi su objavili do je tijekom rata poginuo najmanje 1081 civil te da ih je najmanje 1707 ozlijeđeno. Pretpostavlja se da su stvarne brojke mnogo veće.

Sjedinjene Države su Rusiju optužile za ratne zločine te najavile da će "svim dostupnim alatima" natjerati Rusiju da za to odgovara.

14:44 Predsjednik SAD-a Joe Biden stigao je u Poljski grad Rzeszów, gdje će se sastati s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom. Duda će Bidena upoznati s humanitarnom krizom koja je nastala zbog rata u Ukrajini, izvijestio je CNN.

Susret dvojice predsjednika će kasniti jer se avion kojim je putovao Duda morao vratiti u Varšavu te prisilno sletjeti. Poljski predsjednik nije bio u opasnosti, kažu iz njegovog ureda.

13:29 Na društvenim mrežama se dijeli snimka na kojoj navodno Rusi granatom gađaju civile koji čekaju humanitarnu pomoć u Harkivu.

Poštanska služba Nove pošte u Harkivu prikazana na snimci postala je središte za isporuku humanitarne pomoći dobrotvornim organizacijama i borcima dobrovoljcima.

