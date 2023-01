Zelenski je najavio smjene dužnosnika na svim razinama. Tenkovi Leopard 2 mogli bi biti poslani u Ukrajinu. Ruska vojska šalje snage na granicu s Finskom.

Rusija šalje vojsku na granicu s Finskom

Ukrajina je objavila nove podatke o ruskim gubitcima

Tenkovi Lepard 2 mogli bi biti poslani u Ukrajinu

Najavljene smjene dužnosnika u Ukrajini

7:56 Ukrajina je objavila procjenu ruskih gubitaka od početka rata. Kako su napisali, ubijeno je oko 122.170 vojnika, uništeno 3152 tenkova, 6284 oklopnih vozila, 289 aviona i 281 helikoptera.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.01.23 were approximately: pic.twitter.com/NTv2jvY2Bk — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 24, 2023

7:45 Njemačka obrambena grupa Rheinmetall mogla bi isporučiti 139 borbenih tenkova Leopard Ukrajini ako bude potrebno, rekao je glasnogovornik tvrtke. Njemačka se nalazi pod intenzivnim pritiskom Ukrajine i nekih NATO saveznika, poput Poljske, da dopuste Kijevu opskrbu tenkovima Leopard 2 njemačke proizvodnje za obranu od ruske invazije.

Njemački kancelar Olaf Scholz do sada se suzdržavao od isporuke tenkova ili dopuštanja drugim zemljama NATO-a da to učine.

Proizvođač Rheinmetall mogao bi isporučiti 29 tenkova Leopard 2A4 do travnja/svibnja i još 22 istog modela krajem 2023. ili početkom 2024., rekao je glasnogovornik, piše The Guardian.

7:24 Nova ruska vojna reforma odgovor je na mogućnost širenja NATO-a i "kolektivnom Zapadu" na korištenje Ukrajine u hibridnom ratu protiv Rusije, rekao je novoimenovani načelnik glavnog stožera ruske vojske Valerij Gerasimov u prvom javnom obraćanju.

"Putin je sredinom siječnja odobrio vojnu reformu i ona se može prilagođavati tako da bude odgovor na prijetnje ruskoj sigurnosti", rekao je Gerasimov za portal Argumeti i Fakti.

"Danas te prijetnje uključuju želju Sjevernoatlantskog saveza da se proširi na Finsku i Švedsku, kao i korištenje Ukrajine kao sredstva za vođenje hibridnog rata protiv naše zemlje", rekao je Gerasimov, koji je imenovan 11. siječnja.

Po novom vojnom planu Moskve, jedan korpus bit će poslan u Kareliju, republiku na sjeverozapadu Rusije koja graniči s Finskom, uspostavljaju se dva vojna distrikta, Moskva i Lenjingrad, koji su postojali prije nego što su 2010. spojeni i postali dio Zapadnoga vojnog distrikta, a u Ukrajinu će se poslati još tri motorizirane divizije, koje će biti dio kombiniranih vojnih formacija u regijama Herson i Zaporižje.

"Glavni je cilj osigurati zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje", rekao je Gerasimov i dodao da moderna Rusija nikad nije svjedočila takvom "intenzitetu vojnih neprijateljstava", što je prisiljava da provodi ofenzivne operacije kako bi stabilizirala situaciju.

"Naša zemlja i njezine oružane snage danas djeluju protiv cijeloga kolektiva Zapada", rekao je.

Priznao je i probleme s mobilizacijom prošle jeseni. "Sustav mobilizacije u našoj zemlji nije bio u potpunosti prilagođen novim modernim ekonomskim odnosima", rekao je Gerasimov i dodao da je "morao sve popravljati u hodu".

Njemačka neće stajati na putu slanju tenkova Ukrajini

7:19 Njemačka ministrica vanjskih poslova Anna Baerbock rekla je da "neće stajati na putu" Poljskoj ako se ta zemlja odluči poslati tenkove Leopard 2 u Ukrajinu, piše BBC.

Njemačka se tek treba složiti sa slanjem tenkova, a njezini zakoni o tome stajali su Poljskoj na putu. Baerbock je rekla da Poljska još nije zatražila dozvolu. "Za sada to pitanje nije postavljeno, ali da nam se postavi, ne bismo stajali na putu", rekla je.

Poljski premijer Mateusz Morawiecki rekao je da će vlada zatražiti odobrenje od Berlina i dodao da će Poljska poslati tenkove u Ukrajinu, čak i ako joj to ne bude odobreno.

"Čak i ako na kraju ne dobijemo pristanak, u okviru male koalicije... svejedno ćemo predati naše tenkove Ukrajini", rekao je. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell kazao je da Njemačka neće zaustavljati druge zemlje EU-a u slanju tenkova Leopard.

7:06 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je smjene na višim i nižim razinama, potez koji je uslijedio nakon najozbiljnijih optužbi za primanje mita otkako je prije godinu dana počela ruska invazija.

Antikorupcijska policija priopćila je u nedjelju da su uhitili zamjenika ministra za infrastrukturu zbog sumnje da je primio 400.000 dolara mita za uvoz generatora u rujnu prošle godine, što je ministar opovrgnuo.

Osim toga, druga istraga koju su provele novine optužuje ministarstvo obrane da je preplatilo dobavljača hrane za vojnike. Dobavljač je priopćio da je došlo do tehničke pogreške te da nije isplaćen nikakav novac.

"Već postoje odluke o smjenama - neke će se dogoditi danas, neke sutra - koje se odnose na dužnosnike na različitim razinama u ministarstvima i drugim vladinim strukturama, kao i na regionalnoj razini i u provedbi zakona", rekao je Zelenski u video poruci.

Među njegovim planovima su pojačavanje nadzora nad putovanjima u inozemstvo za službene potrebe. Nekoliko ukrajinskih medija izvijestilo je da bi ministri i viši dužnosnici mogli biti odmah razriješeni.

Zbog korupcijskoga skandala mogao bi splasnuti entuzijazam Zapada prema njegovoj vladi u trenutku kad se europske zemlje prepiru o slanju u Ukrajinu tenkova Leopard 2 proizvedenih u Njemačkoj.

7:01 Zamjenik šefa ukrajinskog predsjedničkog ureda Kirilo Timošenko u ponedjeljak je zatražio od predsjednika Volodimira Zelenskog da ga razriješi dužnosti.

"Zahvaljujem predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom na povjerenju i prilici da činim dobra djela svaki dan i svaku minutu", napisao je na Telegramu.

The deputy head of the Office of the President of #Ukraine Kirillo Timoshenko has resigned. pic.twitter.com/zGSbcIt32q — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2023

Zelenskijev pomoćnik nije naveo razlog za ostavku. Ukrajinski mediji objavili su da bi Timošenko mogao biti dio kadrovske promjene koju je ukrajinski čelnik najavio. Dekret kojim se prihvaća ostavka Timošenka objavljen je na web stranici predsjednika.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Timošenko je, prema pisanju ukrajinskih medija, bio upleten u nekoliko skandala povezanih s korištenjem skupih automobila u privatne svrhe. Timošenko je odbacio sve optužbe.

