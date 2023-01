U helikopterskoj nesreći koja se dogodila u gradu Brovariju u blizini Kijeva poginuli su ukrajinski ministar unutarnjih poslova, njegov zamjenik i državni tajnik ministarstva unutarnjih poslova.

Ukrajinski šef policije rekao je da je su u helikopterskoj nesreći koja se dogodila u gradu Brovariju u blizini Kijeva poginuli ministar unutarnjih poslova Denis Monastirski, njegov zamjenik i državni tajnik ministarstva unutarnjih poslova, objavio je Reuters.

U nesreći je, dodao je, poginulo 18 osoba i 22 su prevezene u bolnicu. Među poginulima je i troje djece.

Anton Gerašenko, savjetnik poginulog ministra, na svom je Twitteru objavio slike svojih poginulih suradnika.

"Moje kolege, moji prijatelji. Kakva tragičan gubitak. Najdublja sućut njihovim obiteljima", napisao je.

Minister of Internal Affairs Denys Monastyrskyi, his 1st deputy Yevhen Yenin and Ministry's state secretary Yurii Lubkovych died today in Kyiv region.



My colleagues, my friends. What a tragic loss. Deepest condolences to their families. pic.twitter.com/oRV7qew7OZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2023

Zasad nije jasno što je prouzročilo pad helikoptera. Rusija se nije oglasila, a ukrajinski dužnosnici nisu spominjali nikakav ruski napad na tom području.

Na snimkama i slikama s mjesta nesreće se vidi da je pad helikoptera izazvao velik požar i da je uništen velik dio katnice. Također se mogu vidjeti i mrtva tijela poginulih osoba.

Footage of a fire appeared after a helicopter fell from a height in #Brovary - a terrifying scale of the spread of fire is visible

Footage of the consequences of a helicopter crash in the #Kyiv region appeared. pic.twitter.com/xsoHN9hcF0 — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2023

Reportedly the leadership of the interior ministry of #Ukraine died. A helicopter crashed near a kindergarten in Brovary, outside the capital Kyiv. So far, it is known about 16 dead, including 2 children. There are also 22 injured, including 10 children, who are in hospitals. pic.twitter.com/NMbhrxC4Wr — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 18, 2023

BREAKING🔴NEWS🔴KYIV BROVARY



HELICOPTER CRASHES NEAR KINDERGARTEN. VIDEO. #Ukraine pic.twitter.com/0dDkKOwPL9 — 🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇵🇱 UKRAINE INVINCIBLE🌻 KYIV DAY 328 (@UkraineDiary) January 18, 2023