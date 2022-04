Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da Moskva započinje novu fazu rata u Ukrajini. Crta bojišta nove ofenzive duga je 480 kilometara. Ruske snage osvojile su grad Kreminu na istoku Ukrajine i još jedan manji grad, priopćile su vlasti.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:44 Kineski državni mediji upozorili su EU da bi produženi rat u Ukrajini mogao dovesti do njezina raspada. "Je li Europa spremna dočekati desetogodišnji rat na vlastitom kontinentu?" tvrdi voditelj u državnom Global Timesu, pozivajući se na primjedbe predsjednika Zelenskog da bi rat mogao trajati godinama.

"Zamislite što bi se dogodilo s Europom: pretvorilo bi se u krvavo desetljeće." Optužio je Washington i NATO da su produžili sukob davajući Ukrajini ekonomsku i vojnu pomoć.

"Do tada će Europa, upletena u rat, potpuno izgubiti svoju sigurnosnu autonomiju i postat će potpuno oslonjena na Ameriku. Morat će se suočiti s desetogodišnjom krizom energije, hrane, izbjeglica i inflacije", smatra kineski novinar, prenosi Sky news.

17:39 Kanada se pridružila Velikoj Britaniji, EU i SAD-u u uvođenju sankcija dvjema odraslim kćerima Vladimira Putina.

Katerina Vladimirovna Tikhonova i Maria Vladimirovna Vorontsova, za koje se vjeruje da skrivaju bogatstvo svog oca, bile su među 14 osoba ruskog režima koje su nedavno bile na meti kanadskih mjera.

17:25 Ruski biznismen Oleg Tinkov progovorio je protiv "ludog" rata Moskve u Ukrajini. U objavi na svom Instagramu, Tinkov, bivši bankar milijarder kojeg je britanska vlada sankcionirala kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, rekao je da je "90 posto Rusa protiv rata".

Osvrćući se na simbol "Z", koji je postao znak podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu, Tinkov je rekao "naravno da ima debila koji crtaju Z, ali morona u svakoj zemlji ima 10 posto. Generali su se probudili mamurni i shvatili da imaju us"anu vojsku. ", smatra Tinkov.

Obratio se i "kolektivnom Zapadu", tražeći da "molim da gospodinu Putinu date čist izlaz kako bi sačuvao svoje lice i zaustavio ovaj masakr. Molim vas, budite racionalniji i humanitarniji".

16:52 Visoki ruski dužnosnik Dmitrij Medvedev rekao je da Moskva mora biti spremna za moguće agresivne akcije NATO-a, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.

Medvedev, zamjenik predsjedavajućeg ruskog Vijeća sigurnosti, je istaknuo kako vojno učvršćivanje granica s Rusijom više nije figura govora.

16:40 Ruski predsjednik danas je u vladinoj rezidenciji izvan Moskve primio armenskog premijera Nikola Pašinjana, javlja Sky News.

Armenci očekuju da će jedna od tema sastanka biti i potencijalno sklapanje mirovnog sporazuma između Armenije i Azerbajdžana, koji su 2020. (opet) zaratili oko regije Nagorno Karabah.

Pašinjan je tako uz bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i austrijskog kancelara Karla Nehammera jedan od rijetkih stranih lidera koji je posjetio Putina otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 24. veljače ove godine.

Russian plane dropped powerful aerial bomb on the hospital near Azovstal https://t.co/4eivVNjvuL #Ukraine pic.twitter.com/S6M0BcQ3gk