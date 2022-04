Počeo je 55. dan ruske agresije na Ukrajinu, ali i druga faza rata, kako su je nazvali Ukrajinci. Zelenski je u sinoćnjem obraćanju rekao kako su Rusi počeli veliku ofenzivu u Donbasu.

Putin odlikovao brigadu koju Ukrajina optužuje za ratne zločine u Buči

Ukrajina je ispunila pristupni obrazac koji označava početnu točku razgovora s Europskom unijom oko njenog pristupanja

Ruska krstarica "Moskva" potonula je nakon što ju je pogodio projektil koji je NATO u siječnju dostavio Ukrajini

Rusi su objavili da su zauzeli grad Kremina u Luhanskoj oblasti

Gradonačelnik Lavova optužio je Ruse za genocid

Zarobljeni ruski oligarh Viktor Medvedčuk zatražio je od ruskog i ukrajinskog predsjednika da ga iskoriste u razmjeni s braniteljima opkoljenog Mariupolja

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:15 Zapovjednik pukovnije Azov tvrdi da Rusi znaju da se u čeličani u Mariupolju s vojnicima, kriju i civili, ali da svejedno pucaju na tvornicu.

7:14 Ukrajinski premijer Denis Šmihal izjavio je kako Mariupolj još nije pao.

7:10 Ukrajinske snage napale su selo blizu granice Rusije i Ukrajine te su ranile jednog stanovnika, rekao je u utorak guverner ruske pokrajine Belgorod. Nije odmah bilo jasno je li napad na rusko selo Golovčino koji se pojavljuje u objavama guvernera Vjačeslava Gladkova u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram izveden topništvom, minobacačima, projektilima ili je bio zračni napad.

Ovog mjeseca Rusija je optužila Ukrajinu, koju je izvršila invaziju krajem veljače, za helikopterski napad na skladište goriva u Belgorodu, kao i za granatiranje tamošnjih sela i ispaljivanje projektila na skladište streljiva. Rusija svoju akciju u Ukrajini naziva "posebnom vojnom operacijom".

6:44 Tri osobe su poginule, a 15 je ozlijeđeno prilikom granatiranja grada Harkiva na istoku Ukrajine, rekli su ukrajinski dužnosnici. Među ozlijeđenima je 14-godišnjak. Navodni raketni napadi također su prijavljeni iz južnog ukrajinskog grada Mikolaiva u večernjim satima. Gradsko vijeće Mariupolja u ponedjeljak je priopćilo da se u podzemnim skloništima ispod velike čeličane Azovstal skriva najmanje tisuću civila. Dodali su da Rusija granatira tvornicu koju drže Ukrajinci u opkoljenom gradu.

6:43 Američki predsjednik Joe Biden trenutno ne planira posjet Ukrajini, unatoč apelu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, no planira održati sastanak sa saveznicima kako bi raspravili ukrajinsku krizu, priopćila je u ponedjeljak Bijela kuća. Nema takvih planova, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.

Američka vlada se koncentrira na slanje vojne opreme u Ukrajinu. Ako član američke vlade otputuje u Ukrajinu, to će biti javno objavljeno tek nakon dolaska iz sigurnosnih razloga. Zelenski je pozvao Bidena da posjeti Ukrajinu kako bi iz prve ruke dobio ideju o tamošnjoj situaciji gotovo dva mjeseca nakon početka sukoba.

"Mislim da je on vođa SAD-a i zato bi trebao doći ovamo vidjeti", rekao je Zelenski u nedjelju prilikom davanja intervjua za CNN. Washington je navodno razmatrao slanje ministra obrane Lloyda Austina ili državnog tajnika Antonyja Blinkena u posjet Ukrajini, što bi u tom slučaju učinilo malo vjerojatnim da bi i sam Biden otputovao u zemlju u skorijoj budućnosti. Ipak, američki predsjednik planira u utorak održati razgovor o ukrajinskog krizi sa saveznicima.

6:00 Počela je bitka za Donbas, najavili su sinoć Ukrajinci. Tijekom ponedjeljka napadan je i Lavov, dok se Mariupolj još ne predaje. U međuvremenu, objavljeni su i zatrašujući podaci o razmjerima štete. U ruskoj invaziji uništeno je ili oštećeno do 30 posto ukrajinske infrastrukture, u vrijednosti od 100 milijardi američkih dolara, rekao je u ponedjeljak ukrajinski ministar infrastrukture.

Ukrajina do sada nije iznosila procjenu konkretnih posljedica rata po infrastrukturu, poput cesta i mostova, iako dužnosnici kažu da bi ukupna šteta, od infrastrukture do kuća i drugih zgrada, do sada mogla biti oko 500 milijardi dolara. "Praktički su svi dijelovi naše prometne infrastrukture stradali na neki način", rekao je Reutersu ukrajinski ministar infrastrukture Oleksander Kubrakov.

Rekao je da je ruska invazija pogodila "20 do 30 posto cjelokupne infrastrukture u različitoj mjeri, s različitim razinama uništenja".

Kubrakov je rekao da je više od 300 mostova na državnim cestama uništeno ili oštećeno, više od 8000 kilometara cesta mora biti popravljeno ili obnovljeno, dok su deseci željezničkih mostova su dignuti u zrak. On je procijenio da je šteta na infratsrukturi do sada 100 milijardi dolara. Ministar je rekao da je njegovo ministarstvo započelo neke obnove u područjima koja su sada ponovno pod kontrolom ukrajinskih vojnika.

"Ako govorimo o cestama, mostovima i stambenim zgradama, vjerujem da se gotovo sve može obnoviti za dvije godine... ako svi brzo rade", rekao je.

5:55 U prvim tjednima rata ruske snage su se približile Kijevu, nanijevši veliku štetu u gradovima i na infrastrukturi u regiji. Ruske snage povukle su se ovog mjeseca sa sjevera oko glavnog grada kako bi se usredotočile na istok i jug, gdje je razoren opkoljeni lučki grad Mariupolj.