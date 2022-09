Rat u Ukrajini ušao je u 208. dan. Mihailo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog smatra da je Mađarska trojanski konj Europske unije.

Tijek događaja pratite u nastavku:

7:22 Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog, Mihailo Podoljak, je izrazio bijes prema mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i stavu mađarske vlade prema sankcijama Rusiji.

Smatra da je Mađarska trojanski konj Europske unije.

Orbán says that he will fight for the lifting of sanctions against 🇷🇺. Let's call a spade a spade. Hungary – Trojan horse seeking the collapse of 🇪🇺 at the expense of European taxpayers. Orbán hates 🇺🇦 and dreams of "Russian world" in Europe. Should EU finance these diversions?