Rat u Ukrajini ušao je u 202. dan. Nastavljaju se ruski napadi na ukrajinske gradove, stradavaju civili. Rusi su gađali branu i poplavili Krivi Rih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjelovao je u prometnoj nesreći u Kijevu.

Ruska vojska napada gradove na jugu i istoku Ukrajine

Ukrajinci tvrde da je oslobođeno više od 150.000 ljudi u 300 gradova

Zelenski je sudjelovao u prometnoj nesreći u Kijevu

Tijek događanja pratite u nastavku:

7:38 Institut za proučavanje rata objavio je nove karte rata u Ukrajini.

Navode da je financijer Wagner Grupe Jevgenij Prigožin etabliran kao lice ruske "specijalne vojne operacije" u Ukrajini. Prigožin je 14. rujna održao govor o novačenju, objavivši da ruski zarobljenici sudjeluju u ratu od 1. srpnja kada su odigrali ključnu ulogu u zauzimanju termoelektrane Vuhlehirska.

Ruski ratni blogeri hvale Prigožinov uspjeh u Ukrajini, a neki su čak rekli da bi on trebao zamijeniti ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua, kojega stručnjaci iz Kremlja krive za ruski poraz u regiji Harkiv. Prigožin je Putinov bliski čovjek od povjerenja.

Ruske snage su u srijedu ciljale ukrajinsku hidrotehničku infrastrukturu u zapadnoj Dnjepropetrovskoj regiji kako bi ometale ukrajinske operacije preko rijeke Inhulec. Ukrajinski izvori izvijestili su da je osam ruskih krstarećih projektila pogodilo ciljeve u Krivom Rihu i izazvalo velike poplave u tom području.

Vodostaj rijeke porastao je za 2,5 m. Rijeka je važna geografska značajka za tekuću ukrajinsku protuofenzivu duž granice Herson-Mikolajiv.

Traže hitnu evakuaciju civila

7:05 Rusija gađa oslobođena naselja dok Ukrajinci nastavljaju s ošrom protuofenzivom u Hersonu. Jaroslav Januševič, načelnik Vojne uprave Hersonske regije, rekao je da vlada zahtijeva evakuaciju civila iz nedavno oslobođenih gradova.

Nedavno oslobođeno selo Knjazivci potpuno je uništeno, dok je drugo naselje, Visokopili, uništeno 80 posto. Mnogi drugi gradovi u regiji doživljavaju slične razine uništenja, dodao je.

⚡️Russia targets liberated villages as Kherson counteroffensive continues.



Yaroslav Yanushevych, head of the Kherson Oblast Military Administration, said the government is requesting civilians evacuate from recently liberated towns as Russian forces continue to shell the areas. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 15, 2022

6:55 U ruskom granatiranju Mikolajiva poginule su dvije osobe, a oštećeno je 13 zgrada.

As a result of #Russia's shelling of #Mykolaiv, two people were killed and 13 buildings were damaged. pic.twitter.com/tUOcZPAv3n — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2022

6:45 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je sudjelovao u prometnoj nesreći u Kijevu. Okolnosti nesreće rasvjetljavaju službe za provođenje zakona. Više o tome možete pročitati OVDJE.

