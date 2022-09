Nastavljaju se borbe u Ukrajini. Šef ukrajinske policije Ihor Klimenko rekao je na konferenciji za medije da se čini da su među mrtvima kod Izjuma svi civili, iako postoje informacije da su ondje možda pokopani i neki vojnici.

Tijek događanja pratite u nastavku:

8:22 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je ruske snage, koje su prethodno okupirale veći dio ukrajinske regije Harkiv, za rašireno mučenje stanovništva.

Najmanje deset mjesta mučenja otkriveno je u oslobođenoj istočnoj regiji, rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju u subotu.

"Mučenje je bilo raširena praksa na okupiranom području", rekao je predsjednik, nazivajući okupatore, koji su pobjegli pred ukrajinskom protuofenzivom prije tjedan dana, "fašistima" i uspoređujući njihovo ponašanje s ponašanjem nacista.

Poput nacista Rusi će za svoje postupke odgovarati pred sudom, rekao je Zelenskij.

"Utvrdit ćemo identitete svih onih koji su mučili i zlostavljali ljude, koji su te zločine donijeli iz Rusije ovamo na ukrajinski teritorij."

Rekao je da su okupacijske snage ostavile opremu za mučenje kada su pobjegle. Ukrajinske vlasti objavile su i fotografije za koje vjeruju da su mučilišta i oprema za mučenje.

8:20 Nakon vojnih nesupjeha u prošlom tjednu, Rusija je povećala raketne napade na civilnu infrastrukturu čak i ako to nema nikakav vojni učinak, navodi se u najnovijem obavještajnom izvješću britanskog Ministarstva obrane.

Cilj im je uništiti moral Ukrajinaca, navode.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/NZPAVSgfAN 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j7bINlhTKp

8:05 Američki predsjednik Joe Biden upozorio je ruskog čelnika Vladimira Putina da ne koristi taktičko nuklearno ili kemijsko oružje nakon neuspjeha u Ukrajini.

Ukrajinska vojska izbacila je ruske snage s nekih dijelova sjeveroistočne Ukrajine pa se Putin našao pod pritiskom domaćih nacionalista koji traže da vrati inicijativu u ratu.

Putin je upozorio da bi Moskva mogla snažnije uzvratiti nađu li se njezine snage pod dodatnim pritiskom i time zabrinuo zapad da bi mogao posegnuti da nekonvencionalnim sredstvima poput nuklearnog ili kemijskog oružja.

Na pitanje CBS-a što bi rekao Putinu ako razmatra korištenje takvog oružja, Biden je odgovorio: "Nemoj. Nemoj. Nemoj. To bi promijenilo rat kao ništa dosad, kao ništa od Drugog svjetskog rata".

8:00 Guverner Donjecke oblasti Pavlo Kirilenko objavio je da su ruske snage granatirale termoelektranu u Slovjansku u Donjeckoj oblasti.

Na mjestu napada izbio je požar.

⚡️ Governor: Russian forces shell thermal plant in Sloviansk, Donetsk Oblast.



Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko reported that the Russian attack damaged the city's power plant, and firefighters are fighting the fire at the site.