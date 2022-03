Ruski napad na Ukrajinu ušao je u 24. dan. Rusija nastavlja s bombardiranjem gradova i civila. Pregovori između Rusije i Ukrajine i dalje traju, a do sada su, kako se čini, obje strane najviše usklađene oko neutralnosti Ukrajine i odustajanja od njezina ulaska u NATO. Britanski ministar zdravstva Sajid Javid je Vladimira Putina nazvao "ratnim zločincem".

10:42 Ukrajinski zastupnik kazao je kako su uvjeti u opkoljenom gradu Mariupolju "srednjovjekovni".

Dmitro Gurin, zastupnik čiji su roditelji zarobljeni u gradu na jugoistoku grada, rekao je za BBC da zalihe hrane i vode u gradu dostižu opasno niske razine.

"Ljudi su ostali bez hrane, a što je još važnije bez vode", rekao je Gurin.

"Prije nekoliko dana tenkovi su počeli pucati na deveterokatnice pa ljudi ne mogu izaći. Svi sjede po stanovima i podrumima i razmišljaju hoće li umrijeti u sljedećih sat vremena", kazao je.

10:15 U gradu Zaporižji uvodi se 38-satni policijski sat. Počinje u subotu u 14 sati po lokalnom vremenu. Policija je kazala stanovnicima da ne izlaze iz svojih domova do ponedjeljka, kazao je zamjenik gradonačelnika Anatolij Kurtov.

"Nemojte izlaziti u ovo vrijeme", napisao je na internetu, prenosi The Guardian.

10:12 Pogledajte fotografije Kijeva obavijenog dimom.

Kijev u dimu (Foto: Afp)

Glavni grad Ukrajine u dimu (Foto: Afp)

9:45 "Ukrajina se nada da će se u subotu otvoriti deset humanitarnih koridora za evakuaciju građana", rekla je potpredsjednica vlade Irina Vereščuk.

Reuters javlja i da je Vereščuk rekla da je dogovoren koridor za opkoljeni grad Mariupolj premda su dosadašnji dogovori o prekidu vatre i otvaranju koridora uglavnom propadali.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je uništilo veliko podzemno skladište za rakete i zrakoplovno streljivo u ukrajinskoj regiji Ivano-Frankivsk, izvijestila je novinska agencija Interfax, prenosi The Guardian.

Konašenkov tvrdi da su se u skladištu nalazile rakete i "zrakoplovno streljivo ukrajinskih snaga".

Rusija dosad nikada nije priznala da je koristila supersonične rakete u borbi.

Radi se o balističkim raketama koje mogu letjeti u gornjem dijelu atmosfere pet puta brže od brzine zvuka.

Prema ruskoj vojsci, raketni sustav "Kinžal", koji je korišten u napadu, sposoban je gađati mete na udaljenosti od više od 2000 kilometara i može savladati sve postojeće sustave protuzračne i proturaketne obrane, prema ruskoj vojsci.

8:46 U bombardiranju grada Kramatorska na istoku Ukrajine u petak je poginulo dvoje, a ranjeno šestero ljudi, kazao je guverner regije Donjeck Pavlo Kriljenko za Reuters.

Ukrajinska policija objavila je snimke uništenog grada, ruševina zgrada i šteta u domovima građana.

8:27 Najmanje 40 ukrajinskih vojnika ubijeno je nakon ruskog zračnog napada na vojarnu u Mikolajevu, javljaju lokalni mediji na koje se poziva AFP.

S druge strane, Ukrajina tvrdi da su ubili još jednog ruskog generala.

"Kao posljedica napada na neprijatelja, poginuo je zapovjednik 8. armije Južnog vojnog okruga Oružanih snaga Ruske Federacije, general-pukovnik Andrej Mordivčev", objavila je ukrajinska vojska na svom službenom Twitter profilu.

8:22 U Luhansku se otvara humanitarni koridor, potvrdio je guverner regije Serhij Gaidaj.

8:18 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije izvješće obrambenih obavještajnih službi o situaciji u Ukrajini.



"Kremlj dosad nije uspio postići svoje izvorne ciljeve. Iznenađen je razmjerom i žestinom ukrajinskog otpora. Rusija je bila prisiljena promijeniti svoj operativni pristup i sada provodi strategiju iscrpljivanja. To će vjerojatno uključivati ​​neselektivnu upotrebu vatrene moći što će rezultirati povećanjem civilnih žrtava, uništavanjem ukrajinske infrastrukture i intenziviranjem humanitarne krize", navodi se u izvještaju.

"Putin je pojačao svoju kontrolu nad ruskim domaćim medijima. Kremlj pokušava kontrolirati narativ, umanjiti operativne probleme i prikriti veliki broj ruskih žrtava od ruskog naroda", dodaju.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022

8:00 Bivši američki predsjednici, demokrat Bill Clinton i republikanac George W. Bush posjetili su u petak ukrajinsku crkvu u Chicagu izrazivši time solidarnost i potporu Ukrajini, prenose američki mediji.

Dvojica bivših predsjednika SAD-a tom su prilikom na reverima sakoa nosili plave i žute vrpce, u bojama ukrajinske zastave, te postavili bukete suncokreta, simboličnog cvijeća te zemlje, ispred katoličke crkve Sv. Vladimira i Olhe, a zatim se okupili u molitvi.

Video o toj posjeti objavljen je na Twitter računu Clintona i Instragram računu Busha uz poruke "solidarnosti s ukrajinskim narodom" i "Amerika je uz ukrajinski narod u njegovoj borbi za slobodu i protiv ugnjetavanja".

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression.