Na 83. dan rata u Ukrajini završila je bitka za Mariupolj. Ukrajinska vojska objavila je u utorak da radi na evakuaciji preostalih vojnika iz posljednjeg uporišta.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

6:00 Ukrajinska vojska objavila je u utorak da radi na evakuaciji preostalih vojnika iz njihovog posljednjeg uporišta u opkoljenoj luci Mariupolj, prepuštajući kontrolu nad tim gradom Rusiji.

Evakuacija je vjerojatno označila kraj najdulje i najkrvavije bitke u ratu i značajan poraz za Ukrajinu. Mariupolj je u ruševinama nakon ruske opsade u kojoj je ubijeno više desetaka tisuća ljudi, tvrdi Ukrajina.

Stotine ukrajinskih vojnika i civila tjednima su se skrivali ispod gradske čeličane Azovstal. Više od 260 vojnika, od kojih su neki teško ranjeni, napustilo je postrojenje u ponedjeljak.

"Garnizon 'Mariupolj' ispunio je svoju borbenu zadaću", navodi se u priopćenju Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine u kojem je najavljena evakuacija.

"Vrhovno vojno zapovjedništvo naredilo je zapovjednicima postrojbi stacioniranih u Azovstalju da spase živote ljudstva...Branitelji Mariupolja su heroji našeg vremena", dodaje se.

Zamjenica ukrajinskog ministra obrane Anna Maliar rekla je da su 53 teško ozlijeđena borca ​​odvezena u bolnicu u Novoazovsku koji je pod ruskom kontrolom, a još 211 boraca evakuirano je humanitarnim koridorom u Olenivku, područje pod kontrolom proruskih pobunjenika.

Buses with wounded Ukrainians from Azovstal arrived in Novoazovsk, a temporarily occupied city in the Donetsk Oblast

📸: Olexander Yermochenko / Reutershttps://t.co/NVwgoH7uV2 pic.twitter.com/TgFjawFiK1