80. je dan rata u Ukrajini. Pregovori oko evakuacije ukrajinskih branitelja iz čeličane Azovstal u južnom gradu Mariupolju su "vrlo teški", no čelnik ukrajinske vojne obavještajne službe general-bojnik Kirilo Budanov u petak je kazao kako rat s Rusijom ide "tako dobro da će doći do prekretnice do sredine kolovoza i završiti do kraja godine".

Rusija će obustaviti isporuku električne energije Finskoj u subotu

Čelnik ukrajinske vojne obavještajne službe smatra da će u kolovozu doći do prekretnice u ratu

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski spreman je razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom



Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:57 Europska komisija želi odustati od pravila EU o tržišnom natjecanju kako bi omogućila vladama da ograniče cijene za potrošače u slučaju smanjenja isporuke ruskog plina, izvijestile su u subotu njemačke novine "Welt am Sonntag", pozivajući se na dokument Komisije o "kratkoročnim intervencijama na tržištu energije".

Prema tom dokumentu, državama članicama EU-a trebalo bi biti dopušteno da reguliraju potrošačke cijene u prijelaznom razdoblju kako bi ih zaštitile od skoka i prije akutne nestašice, piše Welt.

Prenose i citat iz dokumenta da "financiranje ove intervencije zahtijeva značajne iznose".

Europska komisija bi ovog mjeseca trebala predstaviti detaljan plan za prestanak ruskih fosilnih goriva do 2027., kao odgovor na invaziju Ukrajine od strane Rusije, koja opskrbljuje 40 posto plina EU.

7:40 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je objavio da su razgovori s Rusijom o izvlačenju ranjenih branitelja iz tvornice Azovstal u Mariupolju vrlo složeni te da Kijev koristi "utjecajne posrednike".

Ukrajina je predložila evakuaciju 38 najteže ranjenih branitelja, a ako im Moskva dopusti, Kijev kaže da će osloboditi brojne ruske ratne zarobljenike.

"Trenutno su u tijeku vrlo složeni pregovori o sljedećoj fazi misije evakuacije - uklanjanju teško ranjenih, medicinara. Riječ je o velikom broju ljudi", rekao je Zelenski u kasno noćnom obraćanju.

"Naravno, činimo sve da evakuiramo sve ostale, svakog našeg branitelja. Već smo uključili sve diljem svijeta koji bi mogli biti najutjecajniji posrednici", dodao je, ne navodeći detalje.

Rusija, koja je u početku inzistirala na tome da se branitelji predaju, malo je javno rekla o pregovorima.

Mnogi od onih koji su još u tvornici pripadnici su pukovnije Azov, čiji je zamjenik zapovjednika Svjatoslav Palamar rekao u petak da će njegove snage nastaviti pružati otpor koliko god budu mogli.

"Imamo problem sa streljivom, hranom, vodom, lijekovima", rekao je na internetskom forumu koji se prenosi na YouTubeu.

"Naš neprijatelj, uz podršku zrakoplova i topništva, nastavlja s napadima. Oni nastavljaju s napadom na naše položaje, ali mi ih nastavljamo odbijati", rekao je, pozivajući SAD da pomognu u evakuaciji ranjenih boraca.

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk ranije je rekla da rezultati razgovora "možda neće biti svima po volji, ali naš je zadatak evakuirati naše dječake. Sve njih. Žive".



Što se događalo 79. dana rata u Ukrajini možete pročitati >>OVDJE.