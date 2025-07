Milanović poručio Turudiću: "Ako ne znaš što je bilo, pitaj otorinca"

Predsjednik Republike Zoran Milanović već se duže vrijeme opet nije oglašavao o aktualnim temama, a ima ih napretek. Da tek neke spomenemo - od uhićenja pripadnika Počasno-zaštitne bojne zbog sumnje u ubojstvo dviju osoba, preko incidenta u Udbini do gotovo normalizirana pozdravljanja ustaškim pokličem ZDS, između ostalog, i u Saboru.



Milanović je prekinuo šutnju nakon što je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Marije Magdalene te potom odgovarao na novinarska pitanja.

O Thompsonovu koncertu: "Ponovi li se to još jednom, dobra je lekcija, ali..."

Upitan o koncertu Marka Perkovića Thompsona, rekao je da je "koncert bio ogroman": "Prošao je mirno. Možda je malo bilo i previše ljudi. To je, naravno, uspjeh za organizatore - čestitam, ali možda malo previše za Zagreb. Ponovi li se to još jednom, dobra je lekcija, ali vjerojatno neće jer je trenutak bio jedinstven. U tim se ljudima saželo sve, možda i neka vrsta prkosa. Sam koncert nije ni sporan ni banalan. Ne možemo ga zanemariti."

Međutim, u centru Zagreba, u Bogovićevoj, rekao je, "događale su se stvari koje se nisu trebale dogoditi i zbog kojih je trebala reagirati policija": "Policija je tu trebala uredovati i maknuti te ljude, popisati, prekršajno ih kazniti na licu mjesta, a ne nakon tjedan dana. Zašto to policija nije napravila, a imali su prima facie? Zbivanja, događaji, a tu su i neki ugostitelji poticali na to, valjda da zarade koji euro više. To se ne bi trebalo raditi ni u centru Zagreba ni u centru Imotskoga. Ja sam na to reagirao prvi prije godinu dana."

"Sve je to Hrvatska"

Poručio je Milanović: "Sve je to Hrvatska. Ne moraju se ljudi slagati oko toga tko je u ratu bio pobjednik. Ljudi su subjektivni. Govorim o Drugom svjetskom ratu i tom nesretnom ZDS-u. Završilo je kako je završilo. Hrvati su bili i Srbi - temeljito podijeljeni na dvije strane i to je velika trauma, zapravo nacionalna tragedija u kojoj je jedna strana pobijedila."

Možemo se ne slagati vezano za vrijednosti, dodao je i istaknuo: "Ne možeš i ne trebaš nikome utjerivati vrijednosti, ali ono oko čega se nemamo što slagati su proste činjenice. Ne znam, da citiram Tuđmana jer ne volim to, ali užasno pomaže. Dakle, sve to crnilo oko HOS-a i ovo crnilo danas, to nisu hrvatske nacionalne boje. To čak nije ni boja HOS-a."

Naglasio je da ZDS i simbolika povezana s HOS-om predstavljaju nasljeđe jedne političke ideologije koja nije utemeljena na antifašizmu.



"HOS se borio u maskirnim uniformama u Vukovaru, Otkosu i Orkanu 1991. u zapadnoj Slavoniji, kada je Hrvatska vojska i prije pada Vukovara oslobodila ogroman komad hrvatske zemlje. Zapovijedali su im moji sadašnji savjetnici i drugi. A HOS je bio neka vrsta dobrovoljačke milicije u sastavu jedne političke stranke koja je prestala postojati u siječnju 1992. Tuđman ih je ukinuo jer mu je to izazivalo mučninu. Govorio je protiv toga i tog crnila", podsjetio je Milanović, koji je i sam ranije više puta isticao da ZDS smatra neprihvatljivim i da ne predstavlja vrijednosti na kojima je utemeljena moderna hrvatska država.

Podsjetio je da se u prosincu 1944. cijela vojska NDH-a formalno stavlja pod zapovjedništvo ustaških časnika, a upravo se tada službeno uspostavlja naziv HOS te dodao: "Nije slučajno da se 1991. godine jedna stranačka milicija tako naziva. To je naziv koji je nosila integrirana ustaška vojska. To je napravljeno zbog toga što su domobrani krenuli dezertirati u partizane u velikom broju. HSP nije slučajno uzeo naziv HOS i Za dom spremni - to je bio poklič tog političkog bratstva. Da je to slučajnost, nema teorije. To je slučajno koliko i da Boeingu 747 u istoj sekundi otkažu sva četiri motora - nemoguće."

"Iako se danas neki ljudi pozivaju na HOS kao dio Domovinskog rata, moramo razlikovati borbu za neovisnost od simbolike koja vuče porijeklo iz ustaške ideologije", naglasio je Milanović.

Podsjetio je i na situaciju kakva je bila u njegovoj obitelji: "Bili su na dvije strane. Mamina strana je bila regrutirana u taj HOS 1944. godine. HOS je bio velika vojska, moja druga obitelj, i zato sam ja subjektivan. Bili su dalmatinski borci za slobodu - partizani, prvoborci. Ne možemo svi gledati na te stvari isto, ali nije dobro da se koljemo."

"Policija je trebala djelovati odmah u središtu Zagreba"

"Policija je trebala uredovati trenutno, promptno. To se nastavljalo, to je bilo najavljeno i događalo se u realnom vremenu. To se u centru Zagreba niti u bilo kojem gradu ne bi trebalo trpjeti", opetovao je i naglasio: "ZDS nam ne treba, to je poklič koji je namjerno izabran u tom kontekstu."

"Ali u današnjoj Europi i Europskoj uniji slušati tu vrstu prigovora, protiv čega ja govorim već 20 godina, nitko glasniji od mene nije mogao govoriti - danas u Europi imate tihu rehabilitaciju nacizma na svakom koraku, nažalost, vezanu i za rat u Ukrajini. I onda kada netko iz Bruxellesa ili od nekuda iz Europe prigovara Hrvatima zbog 'za dom spremni', moram se počešati po glavi i možda zbog toga malo i prešutim jer ima gorih od ustaša koji se toleriraju", ustvrdio je Milanović.

"Zabranjeno voće je atraktivno", rekao je i dodao da je možda rješenje da se to počne malo ignorirati: "Prošlo je skoro sto godina. Ja imam problem s crnom bojom, to nema veze s Hrvatskom i hrvatskom vojskom."

Poruka Turudiću: "Ako ne znaš što je bilo, pitaj otorinca"

"Ako ne znaš što je bilo, pitaj otorinca, otolaringologa", rekao je Milanović upitan o tvrdnjama glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da je Mile Kekin na starom koncertu Hladnog piva rekao "za dom".

"Rekao je zato, sto posto. Na provjerama sluha bio sam OK. Ja znam da to nije jedan od zahtjeva u javnom pozivu za državnog odvjetnika, ali - pod pretpostavkom da čovjek dobro čuje, jasno je. Drugo, kontekstualno da bi Kekin to napravio, nema teorije. Treće, demantira da je to napravio. Četvrto, ja to tako nisam čuo. Ja sam čuo 'i zato'. A zašto se državni odvjetnik time bavi? Je li to njegov posao? Time nešto opravdava? Recimo da je i rekao, postoji prostor ironije, sarkazma, ali nije on to napravio, poslušao sam, nema teorije. Netko od nas je gluh", rekao je Milanović.

Na pitanje je li obaviješten o strukturi vojnog mimohoda koji će se održati krajem srpnja u Zagrebu odvratio je:"To je vojni događaj, time zapovijeda vojska, a ne političke stranke. Vojska ima hijerarhiju. Bez načelnika Glavnog stožera ništa se ne može pomaknuti na mimohodu. Vrhovni zapovjednik je predsjednik - to sam ja, tako da sam najinformiraniji o tome, a što se tiče kulturno-umjetničkog programa, tu smo suorganizatori ja, Vlada i Sabor. Valjda nema nikakvih blesavih ideja."



Kazao je i da nije imao nikakvih sugestija ni prijedloga za mimohod, a upitan o razgovoru s obitelji i odvjetnicom kapetana Marka Bekavca, koji je od listopada 2023. u istražnom zatvoru u Turskoj, naglasio je: "Neću ništa govoriti jer ne želim ugrožavati interese postupka. Neke stvari koje su se dogodile su neobične i sugeriraju moguć pozitivan rasplet jer se državni tužitelj žalio na vlastite odluke kod izvođenja dokaza u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku, koji je završio osuđujućom presudom."

"Ljudsko srce i glava zaključan su sanduk"

Upitan o kupnji dviju korveta, ustvrdio je da "netko vrlo entuzijastično gura Turke": "Valjda bi ljudi iz mornarice trebali najbolje znati što im treba i što je što, a ne netko iz političke stranke ili netko tko se već 20 godina kiseli u Ministarstvu. Netko je platio za takve tekstove, zato pušem na to. Ako je nešto ekstremno, kao američka ponuda, to vjerojatno treba zaboraviti. Ali imate niz proizvođača u članicama NATO-a koji proizvode brodove te klase, Turska je samo jedna od njih, i koji nude usporedive i slične programe, cjelovite ponude u koje je uključeno sve što nama treba."

"Bilo bi dobro da se gradi u hrvatskom brodogradilištu, ali to ne smije biti glavni kriterij. Glavni kriterij je sposobnost Hrvatske mornarice za moderno patroliranje i, ne dao Bog, ratovanje, u okviru razumnog novca", poručio je.

Odluku o obustavljanju istrage protiv generala HVO-a i ratnog zapovjednika obrane Mostara Zlatana Mije Jelića pozdravio je, ali i dodao da stvar treba riješiti cjelovito.

Kad je riječ o Udbini, rekao je će pogledati izvješće da vidi što se stvarno dogodilo, a osvrnuo se i na slučaj pripadnika Počasne bojne koji je sudjelovao u dvostrukom ubojstvu.

"Vidjeli ste da je čovjek koji je bio u Počasno-zaštitnoj bojni ubio dvoje ljudi iz osvete, prošao proceduru. Nikakva jača procedura vjerojatno ne bi utvrdila ništa što bi predstavljalo zapreku za njegovo zapošljavanje. Zaključak svega je da ćemo neke stvari u ustroju morati promijeniti, možda i neku permanentnu psihološku službu, koja postoji, ali u nedovoljnom obujmu, i biti stroži u nekim procedurama koje možda opet ništa neće otkriti. Iz nekog razloga se neke procjene više ne rade, a to nije dobro, rekao je Milanović, ali i dodao: "Ljudsko srce i glava zaključan su sanduk."

Osvrnuo se i na to da je Europska komisija predložila novi proračun, u kojemu se najviše se izdvaja za obranu i sigurnost, a najviše bi trebala izgubiti poljoprivreda: "Hrvatska, otkad je u EU-u, sustavno zanemaruje i upropaštava svoju poljoprivrednu proizvodnju. Nama ni iz džepa ni u džep. EU je prehrambeno samodostatan. To je dobro. Sve drugo EU mora uvoziti izvana. Taj budžet definitivno neće osigurati veći broj vojnika jer to je u srcima i glavama Europljana i njihovim ustavima koji to u velikoj mjeri priječe zbog instituta prigovora savjesti."