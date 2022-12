Države članice Europske unije postigle su u četvrtak dogovor o devetom paketu sankcija protiv Rusije, doznaje se iz diplomatskih izvora. Pripadnici NATO-a održali su vojne vježbe u Bugarskoj.

Tijek događaja pratite u nastavku:

6:29 Rusija će iduće godine udvostručiti broj probnih lansiranja svojih interkontinentalnih balističkih projektila na osam u odnosu na četiri izvedena lansiranja ove godine, izjavio je u petak zapovjednik strateških raketnih snaga.

Sergej Karakajev izjavio je za glasilo Krasnaya Zvezda da će projektili biti lansirani s dva mjesta - u blizini Murmanska na sjeveru i Volgograda na jugu.

🇷🇺⚛️☢️Loading an intercontinental ballistic missile(ICBM) of the "Yars" complex into a silo launcher at the Kozelsky missile formation in the Kaluga region. pic.twitter.com/TUayCouZlW