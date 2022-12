Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak se provozao Mercedesom preko Krimskog mosta koji povezuje južnu Rusiju s anektiranim Krimskim poluotokom, manje od dva mjeseca otkako je oštećen jedan od infrastrukturnih projekata šefa Kremlja.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je 2018. godine otvorio cestovni i željeznički most dug 19 kilometara. Most je granatiran 8. listopada, za što Rusija optužuje Ukrajinu.

Putin je, u pratnji zamjenika premijera Marata Khusnullina, prikazan na državnoj televiziji za volanom Mercedesa, postavljajući pitanja o tome gdje se napad dogodio.

"Vozimo se na desnoj strani", rekao je Putin prelazeći most.

