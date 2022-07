Rat u Ukrajini ušao je u 128. dan. Rusija je napustila Zmijski otok. SAD razmatra proizvodnju oružja kako bi podržala Ukrajinu, ali i obnovila svoje zalihe. Zaustavljena je evakuacija civila iz Lisičanska.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

08:05 Vitalij Kim, guverner Mikojaiva tvrdi da je to područje granatirano kazetnim bombama, koje su zabranjene. Podatke o eventualnim žrtvama nije naveo, navodi Guardian.

07:55 Agencija Reuters objavila je satelitske snimke Zmijskog otoka s kojeg se uzdiže dim.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je "oslobodilo otok kao gestu dobre volje", dok je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Zalužni rekao da okupatori ne mogu izdržati "vatru ukrajinskog topništva".

07:45 NEXTA je objavila da je među poginulima u Odesi i jedno dijete. Na društvenim mrežama objavljen je video spašavanja stradalih iz ruševina.

Among the 17 people killed by a #Russian missile strike in #Odesa region is one child. More than 30 have been wounded. pic.twitter.com/1gVpHFG3b8