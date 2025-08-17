Stižu grmljavinska nevremena, pada temepratura: Cijela zemlja pod alarmom, jedna regija na udaru

Očekuje se djelomice sunčano, nestabilno, na kopnu manje toplo vrijeme. Uz promjenjivu naoblaku, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, osobito poslijepodne u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji.
DHMZ - prognoza za nedjeljuFoto:
DHMZ/Screenshot
Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jači. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 °C, na moru od 31 do 36 °C.
Za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje, očekuju se mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom praćeni olujnim vjetrom, ponegdje moguće i tučom. Vjerojatnost grmljavine veća od 60 %, a udari vjetra će biti i veći od 65 km/h.
DHMZ - upozorenja za nedjeljuFoto:
DHMZ/Screenshot
U ostalim regijama očekuju se snažna grmljavinska nevremena te je upaljen žuti meteoalarm.