Stižu grmljavinska nevremena, pada temepratura: Cijela zemlja pod alarmom, jedna regija na udaru

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je da se u Hrvatskoj očekuje kišna, mjestimice i olujna nedjelja - iako će na moru još uvijek biti visoke temperature.

Očekuje se djelomice sunčano, nestabilno, na kopnu manje toplo vrijeme. Uz promjenjivu naoblaku, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, osobito poslijepodne u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji.

DHMZ - prognoza za nedjelju Foto: DHMZ/Screenshot

Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jači. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 °C, na moru od 31 do 36 °C.

Za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje, očekuju se mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom praćeni olujnim vjetrom, ponegdje moguće i tučom. Vjerojatnost grmljavine veća od 60 %, a udari vjetra će biti i veći od 65 km/h.

DHMZ - upozorenja za nedjelju Foto: DHMZ/Screenshot

U ostalim regijama očekuju se snažna grmljavinska nevremena te je upaljen žuti meteoalarm.

