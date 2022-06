Završio je NATO-ov samit u Madridu, svjetski vođe ga napuštaju. Što je na ključne poruke samita imao za reći hrvatski predsjednik Zoran Milanović donosi uživo iz Madrida za Dnevnik Nove TV reporterka Ivana Pezo Moskaljov.

Svjetski lideri napuštaju Madrid nakon završetka samita NATO-a, među njima i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Iz tog se grada javila reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov. "Hrvatski predsjednik Madrid je napustio bez riječi i među prvima - otkazao je i najavljenu izjavu, tako da nismo čuli što ima za reći o zaključcima samita", rekla je.

"U protekla dva dana imao je dva bilateralna sastanka s Fincima i Šveđanima, čijem se ulasku u NATO društvo protivio, pa naposljetku predomislio. Međutim, razgovori nisu bili dogovoreni na njegovu inicijativu, već na njihovu".

"Dok je Zoran Milanović odlazio iz Madrida, njegovi kolege dužnosnici, čelnici drugih država, strpljivo su odgovarali na novinarska pitanja, imali briefinge, press-konferencije. Naša delegacija to nije učinila."

"I kad smo mislili da smo vidjeli sve, iz Ureda predsjednika stiglo je priopćenje s govorom u kojem Milanović upozorava NATO lidere da bi stanje u BiH moglo eskalirati nakon izbora u listopadu. Samo, taj je govor Milanović održao jučer. Je li im i danas nešto rekao, nismo uspjeli čuti jer to nisu ni htjeli komunicirati."

"Odluku o pristupanju Finske i Švedske moraju ratificirati parlamenti svih 30 članica NATO saveza zasebno. Tako i hrvatski, koji bi to mogao napraviti do kraja godine. Za idući utorak najavljeno je potpisivanje protokola s uskoro novim članicama, a ne bude li izvanrednih situacija, sljedeći NATO-ov samit održat će se dogodine - u Litvi", rekla je Pezo Moskaljov.

Što kažu političari na Milanovića?

S liderima NATO saveza odradio je predsjednik završni sastanak,

sastao se sa švedskom premijerkom i, prije kraja samita, sjeo u avion i otišao. Iako je tiskovna bila najavljena, pred medije predsjednik danas nije stao. Zato su druge delegacije bile dostupne svima. Što drugi političari imaju za reći o ponašanju hrvatskog predsjednika, saznala je novinarka Sabina Tandara Knezović.

Evo što kažu na činjenicu da je Milanović prvotno prijetio vetom na ulazak Finske i Švedske, ako se ne promijeni izborni Zakon u BIH - a jučer je bez primjedbi podržao njihov ulazak u NATO. "To da je promijenio stajalište je pozitivno. Nema ništa sporno da je iznosio svoje osobne stavove, ali danas je pokazao jedinstvenost s NATO-om po pitanju Finske i Švedske, i na određenoj razini nije problematizirao - što mislim da je ključna poruka", rekao je slovenski premijer Robert Golob.

"Ne mogu se složiti nikako s cijenjenim predsjednikom Milanovićem obzirom da liječi neke svoje frustracije", rekao je ministar obrane BiH Sifet Podžić. Nisu ni u hrvatskoj vladi odolili da politički podbodu predsjednika. "Ono što je bila pozicija vlade, postala je i pozicija predsjednika republike, što je meni drago", rekao je premijer Andrej Plenković. "Zapravo je on ispao dvorska luda u svojoj nedosljednosti", komentirao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

A više od mjesec dana, prijetio je predsjednik i zastupnicima. "A onda ću proganjat kao đavo grešnu dušu svakog zastupnika koji digne ruku ZA ratifikaciju tog sporazuma", rekao je 3. svibnja. “Netko bi mogao doista postaviti pitanje – gdje si sada, frajeru?", odgovorila mu je saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.



Međutim, bilo je toga još. "Tko god bude glasao drukčije ja ću ga nazvat izdajnikom", rekao je predsjednik Milanović 1. svibnja 2022.

"Jučer je podržao njihov ulazak i što je onda on je li i on izdajnik?", pitao je saborski zastupnik Marijan Pavliček.



A u Saboru će biti puno izdajnika takve vrste, jer teško da će se naći onaj tko će dići ruku protiv ulaska Finske i Švedske u NATO savezu. "Ne iznenađuje me to što je promijenio retoriku", rekao je saborski zastupnik Stjepo Bartulica. "Ovo što je predsjednik napravio, morat će sam obrazložiti", rekao je saborski zastupnik Branko Bačić.

