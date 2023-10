VIDEO Stotine marširale na operu u Sydneyju: Gađali zgradu bakljama, mahali palestinskim zastavama

Skup u Sydneyu, koji je organizirala Palestinska akcijska grupa Sydney, zahtijeva od Australije da prekine veze s Izraelom i poziva pristaše na prosvjed u znak solidarnosti s Palestinom.

Sudionici su marširali od gradske vijećnice do opere u Sydneyju, a dio prosvjednika gađao je zgradu bakljama, koja je bila u izraelskim bojama.

Breaking News Australia: #HamasTerrorist and Palestinian sympathisers in #Australia are reportedly attacking the Sydney Opera House. pic.twitter.com/XPO1OZbNJZ