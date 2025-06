Državni tajnik SAD-a Marco Rubio u nedjelju je pozvao Kinu da utječe na Iran da ne zatvara Hormuški tjesnac nakon napada Washingtona na iranske nuklearne lokacije.

Rubio je poziv Kini uputio u emisiji Fox Newsa "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" nakon što je iranska Press TV izvijestila da je iranski parlament odobrio zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji teče oko 20 posto globalne nafte i plina.

"Potičem kinesku vladu u Pekingu da ih nazove u vezi s tim, jer uvelike ovise o Hormuškom tjesnacu za svoju naftu", rekao je Rubio, koji je ujedno i savjetnik za nacionalnu sigurnost.

"Ako to učine, to će biti još jedna strašna pogreška. Za njih je to ekonomsko samoubojstvo ako to učine. I mi zadržavamo mogućnosti za rješavanje toga, ali i druge zemlje bi to trebale razmotriti. To bi puno više naštetilo gospodarstvima drugih zemalja nego našem."

Rubio je rekao da bi potez zatvaranja tjesnaca bio masovna eskalacija koja bi tražila odgovor SAD-a i drugih.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu za sada nije dalo komentar.

Američki dužnosnici rekli su da su "uništili" glavne iranske nuklearne lokacije koristeći 14 bombi za uništavanje bunkera, više od dvadesetak projektila Tomahawk i preko 125 vojnih zrakoplova. Napadi predstvaljaju eskalaciju tekućeg bliskoistočnog sukoba.

Teheran je sa svoje strane porućio da će se braniti "svim potrebnim sredtvima".

Rubio je u nedjelju upozorio Teheran da ne pokreće odmazdu, rekavši da bi takva akcija bila "najgora pogreška koju su ikada napravili" te dodao da je SAD spreman razgovarati s Iranom.