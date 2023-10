VIDEO Nevjerojatne scene u Dagestanu, djeca prijetila: "Ubit ćemo Židove noževima"

Izrael je pozvao Rusiju da zaštiti sve svoje građane i sve Židove nakon što je velika masa uzvikujući antisemitske slogane upala u zračnu luku u Dagestanu.

Videosnimka na društvenim mrežama prikazuje bijesnu gomilu koja trči kroz zračnu luku u Mahačkali tražeći ljude koji su stigli letom iz Tel Aviva.

Prosvjednici u zračnoj luci mahali su palestinskim zastavama, razbijali staklena vrata uzvikujući "Allahu Akbar" ili "Bog je velik".

Iako su neredi završeni, društvene mreže zatrpane su šokantnim snimkama iz Mahačkale na kojima se vidi pobješnjela rulja koja ide u obračun sa Židovima. U jednom trenutku su snimljena i djeca koja govore kako žele ubiti Židove noževima.

"I came here for the Jews. I will kill them with a knife."



Dagestani children outside Makhachkala airport yesterday said they had come to kill Jews.



"You are tigers," the cameraman added. pic.twitter.com/9W7SWmauBY