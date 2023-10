Od službenog automobila do besplatnog toplog obroka: Pogledajte kakve sve pogodnosti imaju gradonačelnici, župani i načelnici

Naknada za hranu, prijevoz, dnevnice, potpora za novorođenče i još niz pogodnosti. Sve to imaju pravo koristiti gradonačelnici i župani baš kao i svi ostali državni službenici. Župan Željko Kolar koristi 66 eura mjesečno za topli obrok.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Matee Ćorić Brunović, misli li da ima potrebe da župani i gradonačelnici primaju te naknade, Kolar je odgovorio: "Ako želim biti populista mogu sad reći 'ne nama to nije potrebno imamo velike plaće', a rekao sam da sam si u 10 godina tri puta smanjio plaću, a svojim djelatnicima povećao plaću. Pitanje je to zakonodavca ako zakonodavac smatra da na nešto nemamo pravo onda nek se to izbaci van iz zakona."

Naknadu za prehranu koristi i varaždinski župan, ali rado nabraja one koje ne koristi.

"Ja si u ove dvije godine mandata nisam isplatio niti jednu dnevnicu, službeno vozilo koristim jedino za vrijeme radnog vremena, na sistematski ni jedan nisam išao o trošku županije", rekao je Anđelko Stričak, varaždinski župan.

Topli obrok ide iz proračuna kao i sve ostale naknade. Na to imaju pravo prema Zakonu, ali prvo to mora izglasati Skupština, a odluku na kraju sami sebi potpisuju župani i gradonačelnici. Otvorilo se pitanje je li to sukob interesa, ali Povjerenstvo je zaključilo da nije. Stvar je morala.

Gradonačelnik Pule kaže, samo ponekad koristi dnevnice.

"Mislim da su plaće sasvim dovoljne dokle god ostali građani imaju mala, minimalna primanja mislim da nema potrebe za tim", poručio je Filip Zoričić, gradonačelnik Pule.

Građani misle isto.

"Obzirom na plaću i nije", rekao je Ivan. "Mislim da im nije potrebno da imaju dovoljno veliku plaću da bi bilo pametnije da se ti novce iskoriste za neke pametnije svrhe", dodala je Marija. "Uz sav posao i prihode smatram da nije", složio se Marko.

Plaća je nekima od njih veća od dvije tisuće eura, među njima je i gradonačelnik Ivanić Grada koji je aktivirao naknadu u slučaju smrti.

