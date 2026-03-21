UŽIVO Iran gađao 4000 kilometara udaljenu američko-britansku bazu: Teheran u pregovorima s Japanom

Novi val iranskih napada Izraelska vojska izdala je novo upozorenje na raketni napad, najmanje četvrto od ranog jutra u subotu, i pozvala građane da odu u skloništa te ondje ostanu dok opasnost ne prođe. Vojska je priopćila da sustavi protuzračne obrane djeluju kako bi presreli projektile koji su nedavno lansirani iz Irana.

Dvoje mrtvih u Iranu U granatiranju stambenog područja u selu Dastak u Kijašahru, na sjeveru Irana, poginule su dvije osobe, javlja Al Jazeera Arabic, pozivajući se na guvernera pokrajine Gilan.

Akcija potrage i spašavanja u Teheranu Pripadnici Iranskog društva Crvenog polumjeseca provode potragu i spašavanje nakon najnovijeg zračnog napada na Teheran, objavila je iranska državna televizija na engleskom Press TV. Prema tom izvješću, u najnovijem napadu pogođena je stambena zgrada u iranskoj prijestolnici. Za sada nema neposrednih izvješća o žrtvama ni o razmjerima razaranja. Ranije je nekoliko teških eksplozija odjeknulo u više četvrti Teherana, uključujući Ekbatan, u blizini znamenitog tornja Azadi.

Guterres: UN želi pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da je svjetska organizacija spremna pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, usporedivši mogući dogovor s inicijativom za izvoz žita preko Crnog mora, koju su 2022. posredovali UN i Turska između Rusije i Ukrajine. U intervjuu za Politico rekao je da mu je glavni cilj vidjeti može li se u Hormuškom tjesnacu ponovno uspostaviti režim sličan onome koji je postojao ranije. Dodao je da UN o tome razgovara sa zemljama Perzijskog zaljeva i Europskim vijećem. Guterres je podsjetio da je sporazum o izvozu žita preko Crnog mora omogućio izvoz desetaka milijuna tona hrane iz ratom pogođene Ukrajine prije nego što je Rusija kasnije povukla potporu tom aranžmanu.

Izrael napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu Izraelska vojska objavila je da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je ranije izdala upozorenje za evakuaciju sedam četvrti u južnim predgrađima glavnog grada Libanona. Za sada nema neposrednih izvješća o žrtvama. Izrael je pojačao zračne napade na Libanon tijekom trećeg tjedna rata s Hezbolahom, skupinom koju podupire Iran. U toj eskalaciji u Libanonu je poginulo više od 1.000 ljudi, a više od milijun ih je raseljeno otkako je Hezbolah 2. ožujka otvorio vatru na Izrael u znak potpore Iranu.

United Airlines otkazuje letove United Airlines, jedna od najvećih američkih aviokompanija, u petak je objavila da će zbog rasta cijene goriva otkazati pet posto letova planiranih za ovu godinu. "Kad bi cijene ostale na ovoj razini godišnji troškovi samo za gorivo bili bi jedanaest milijardi dolara veći", priopćio je direktor United Airlinesa Scott Kirby u objavi za zaposlenike. Naglasio je da njegovi planovi pretpostavljaju da će cijena nafte narasti na 175 dolara po barelu te da se neće spustiti ispod 100 dolara sve do kraja 2027. godine, prenosi Reuters. Kirby je rekao da aviokompanija trenutačno planira vratiti puni raspored letova najesen.

WSJ: Iran ispalio projektile prema bazi Diego Garcia Iran je ispalio dva balistička projektila prema četiri tisuće kilometara udaljenoj američko-britanskoj bazi Diego Garcia, smještenoj usred Indijskog oceana, izvijestio je u petak Wall Street Journal. Nijedna od dviju raketa ispaljenih prema bazi nije pogodila cilj, piše taj list, pozivajući se na nekoliko američkih dužnosnika. Prema navodima dvojice dužnosnika, jedan je projektil zakazao tijekom leta, a drugoga je oborio američki ratni brod. Smještena na izoliranom otoku arhipelaga Chagos, britanskom teritoriju, Diego Garcia jedna je od dviju baza koje je Ujedinjeno Kraljevstvo u petak ustupilo Sjedinjenim Državama na korištenje za "specifične obrambene operacije protiv Irana", uz Fairford u Engleskoj. Riječ je o strateški ključnoj bazi za SAD u kojoj su usred Indijskog oceana stacionirane nuklearne podmornice, bombarderi i razarači, piše France Presse.

Iran u pregovorima s Japanom Iran je spreman dopustiti japanskim tankerima prolaz kroz Hormuški tjesnac, prenosi u subotu japanska novinska agencija Kyodo riječi iranskog ministra vanjskih poslova. Teheran je započeo pregovore s Tokijom o potencijalnom otvaranju tog morskog prolaza za japanske brodove, rekao je Abas Arakči u telefonskom razgovoru za Kyodo. Japan ovisi o Bliskom istoku za oko 95 posto opskrbe naftom, a oko 90 posto dobiva kroz Hormuški tjesnac, ključni prolaz koji je Iran blokirao u odgovoru na izraelsko-američke napade. O prolazu japanskih brodova Arakči je razgovarao i s japanskim šefom diplomacije Toshimitsu Motegi, no još nije htio otkriti detalje o tim razgovorima.

SAD privremeno smanjuje sankcije Sjedinjene Države u petak su najavile da će privremeno ublažiti sankcije na iransku naftu koja se trenutačno prevozi tankerima. Američko ministarstvo financija priopćilo je da će "prodaja, isporuka ili iskrcaj sirove nafte ili naftnih derivata iranskog podrijetla, natovarenih na bilo koji brod" 20. ožujka ili prije, biti odobreni do 19. travnja.