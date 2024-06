Putinov propagandist: "Želite treći svjetski rat? Već ste u njemu"

"Želite treći svjetski rat? Već ste u njemu", rekao je Vladimir Solovjoj nakon što je i ruski predsjednik Vladimir Putin ranije upozorio zemlje NATO-a da bi trebale biti svjesne što je na kocki kada dopuštaju Ukrajini da napada ruski teritorij zapadnim oružjem.

"Vojna postrojenja i skladišta na cijelom teritoriju NATO-a treba dići u zrak ako proizvode i drže opremu namijenjenu za napad na Rusiju", rekao je Solovjev koji kaže i kako Rusija mora stvoriti "sve uvjete za nanošenje kolosalne štete ljudstvu i opremi NATO trupa stacioniranih bilo gdje u svijetu", prenosi Newsweek i dodaje kako je Solovjoj poznat po zapaljivoj retorici, ratnom huškanju i strašenju nuklearnim oružjem.

"You want WWIII? You are already in it!" - Russian propagandist Solovyev.



Russia has no intentions of any real negotiations or peace. It is bloodthirsty. https://t.co/OVTe6gECel pic.twitter.com/gvpzJqzy84