Prije same akcije vješti prevaranti žrtve su pomno izabirali. Meta su bili stariji građani od 70 do 92 godine. I ovaj put dvojac je razradio plan do najsitnijih detalja. Nasjelo je njih četvero.

Lažna bankarica telefonski je uvjeravala građane kako postoji mogućnost da kod kuće ili na računu imaju krivotvoreni novac te da ga moraju predati lažnom policijskom službeniku kako bi provjerili njegovu valjanost, a potom će im ga vratiti.

"Dakle, treba bi svjestan koliko je to, ne samo lucidno maštovito nego i bešćutno. Igra se na element onog poštovanja institucija s obzirom da se predstavljaju kao bankari i policajci i to je novac koji su si oni priskrbili i koji će si teško povratiti", kaže Marija Goatti iz PU zagrebačke.

Kad su shvatili da su postali žrtve prijevare bilo je kasno. Više nisu vidjeli niti novac niti prevarante. Ali policija im je brzo ušla u trag.

"Jednostavno ne smije se puštat ljude u stan, drugo tih prevaranata toliko ima da ne možete izaći na kraj. Ja sam starica, ali sam opreznija", kaže Cika.

Više detalja doznajte u reportaži Dine Ćevid.