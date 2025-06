U Zadru se otvara izložba Say yes to sport kojom počinje trodnevna manifestacija Dani Krešimira Ćosića.

Izložba je to o sportskoj povijesti Zadra, u kojoj je neizbježnu ulogu imao košarkaš Krešimir Ćosić, koji je preminuo prije 30 godina.

S Ćosićevom kćeri Anom Ćosić Pajurin razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Cilj ove manifestacije je osvijestiti mlade o važnosti sporta i pokazati im kako da iskoriste sport kao alat za poboljšanje kvalitete života. Bit će nešto za svakoga", objasnila je Ćosić Pajurin.

Ispričala je da će osim sportskih manifestacija biti održan i koncert, a mladi će imati i priliku razgovarati s poznatim sportskim ličnostima poput Ivana Balića i Igora Vorija.

Više detalje pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.

