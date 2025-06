Poznato koliko novaca moramo izdvojiti za nove ciljeve NATO-a

Hrvatska je NATO-u već pokazala da je spremna izdvojiti više novaca na tehniku koju je godinama zanamrivala. Pa je tako MIG-ove zamijenila Rafalima! No, sada su na obzoru puno veće financijske obveze!

Od čak 5 posto BDP-a, 3 i pol bi bilo za vojsku, a preostalih 1 i pol za obrambenu infrastrukturu i sigurnost, ali i zaštitu od kibernetičkih napada.

"To je 3 i pol milijarde eura koje će biti potrebito do 2032. osigurati za opremanje i modernizaciju oružanih snaga", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.



S vremenom bi i taj iznos mogao rasti i do najmanje 5 milijardi eura. Veća ulaganja - veći vojni budžet ministra obrane.



Na popisu hrvatskih želja je bolja protuzračna obrana, radarski sustavi i razvoj dronova.



Sve oči krajem mjeseca bit će uperene na NATO summit. I konačan politički dogovor koji će netko skupo platiti. Jer proračunskih potreba je puno, a novca uvijek - premalo.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.