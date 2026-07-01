Putin naredio vojsci da isplanira zauzimanje Kijeva: Postoje dva scenarija

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je svojoj vojsci da pronađe načine na koje Rusija može pokrenuti nove ofenzivne operacije na Ukrajinu kako bi zauzela Kijev, rekao je vrhovni zapovjednik Ukrajine Oleksandr Sirski.

Prema njegovim riječima, to uključuje ruske ofenzive pokrenute s bjeloruskog teritorija kako bi zauzele ukrajinski glavni grad i okolna područja.

Drugi scenarij uključuje napad iz ruske granične Brjanske regije prema ukrajinskoj Černihivskoj regiji, što je najvjerojatniji scenarij, rekao je, a prenosi The Independent.

Informacije o ruskoj ofenzivi doaze nakon što je Ukrajina u utorak po drugi put napala satelitski centar u Moskovskoj regiji koji se koristi za prikupljanje obavještajnih podataka za ruske snage, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.