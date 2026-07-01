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UKRAJINSKI ZAPOVJEDNIK

Putin naredio vojsci da isplanira zauzimanje Kijeva: Postoje dva scenarija

Piše V. S., 01. srpnja 2026. @ 13:43 komentari
Vladimir Putin, ruski predsjednik
Vladimir Putin, ruski predsjednik Foto: Afp
Putin navodno procjenjuje scenarije invazije na Kijev.
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