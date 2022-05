U slučaju da Putin ode pod nož, navodi General SVR, privremenu kontrolu nad invazijom u Ukrajini trebao bi preuzeti bivši šef ruske Savezne službe sigurnosti Nikolaj Patrušev.

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi odustati od kontrole nad ratom u Ukrajini jer je, navodno, spreman za operaciju raka. Takve informacije pojavile su se na Telegramu na kanalu "General SVR", koji tvrdi da je njegov izvor visoko pozicionirana osoba u Kremlju.

U slučaju da Putin ode pod nož, navodi General SVR, privremenu kontrolu nad invazijom u Ukrajini trebao bi preuzeti bivši šef ruske Savezne službe sigurnosti Nikolaj Patrušev.

"Putinovi liječnici inzistiraju na kirurškoj operaciji u bliskoj budućnosti. Iako Putin načelno nije dao pristanak i datum operacije nije dogovoren, Putin je od Petruševa zatražio odgovor i obećanje", stoji, među ostalim, u objavi na Telegramu na kanalu General SVR.

Podsjetimo, taj je kanal na Telegramu ranije izvijestio kako Putin ima rak abdomena i Parkinsonovu bolest. Kanal General SVR prati oko 279 tisuća pretplatnika i dosad je, pozivajući se na "insajdera iz Kremlja", objavljivao detalje sa sastanaka Putina i čelnika ostalih zemalja.

Inače, Kremlj je uvijek snažno poricao da Putin ima zdravstvenih problema te ga nastoji prikazati dobroga zdravlja. Mediji su i ranije pisali o pogoršanju Putinova zdravlja te o njegovu depresivnom ponašanju.

Anders Åslund, švedski ekonomist i bivši savjetnik ruske vlade, rekao je da jedna snimka pokazuje da su i Putin i ruski ministar obrane Sergej Šojgu "depresivni i lošeg zdravlja" te je to ranije objavio na svojem profilu na Twitteru.

In social networks, people noticed that #Putin, at a meeting with #Shoigu, sat all the time in an unnatural position, grabbing the table with his hand and not letting go.#Ukraine pic.twitter.com/LCz44KJbF9