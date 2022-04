Zbog zločina u Ukrajini posljednjih se dana spominjalo i moguće procesuiranje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Bivšeg hrvatskog predsjednika i stručnjaka za međunarodno kazneno pravo, Ivu Josipovića, reporter Vibor Vlainić za Dnevnik Nove TV pitao je koliko je tako nešto izgledno.

"Predsjednik Putin kao i svaki drugi teoretski može odgovarati za ratne zločine, ali mislim da je praktična mogućnost da se to dogodi nikakva. Zato jer da biste nekome sudili, on mora biti izručen nekom sudu ili mora biti uhićen, a mislim da to nije realno očekivanje. Pa vjerojatno će možda negdje biti podignuta optužnica, stvar je procjene nadležnog tužitelja, ali rezultat toga zasigurno neće biti suđenje", objasnio je Josipović.

