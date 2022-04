Već je bilo nagađanja o Putinovu zdravlju, a sada se opet priča da mu se stanje pogoršalo od početka rata u Ukrajini. Snimka jučerašnjeg sastanka s ministrom obrane, kažu neki, dokazuje da ni jedan ni drugi nisu dobro.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i ministar obrane Sergej Šojgu na sastanku su jučer dogovarali i daljnje planove oko Mariupolja.

Putin je naredio vojsci da odustane od napada na čeličanu Azovstal, ali je rekao i kako želi da čeličana bude hermetički blokirana.

Sastanak je emitiran na ruskoj televiziji, no jedan detalj mnogima je zapeo za oko. Putinovo držanje potaknulo je nagađanja o njegovu zdravlju, za koje neki tvrde da se pogoršalo od početka rata, 24. veljače. Putin se na snimci držao pogrbljeno, a desnom rukom čvrsto je držao kut stola. Nije ga puštao, piše The Telegraph.

Anders Åslund, švedski ekonomist i bivši savjetnik ruske vlade, rekao je da snimka pokazuje da su i Putin i Šojgu "depresivni i lošeg zdravlja".

"Šojgu mora čitati svoje komentare Putinu i teško govori, što sugerira da su glasine o srčanom udaru vjerojatno točne. Loša izvedba", dodao je.

In social networks, people noticed that #Putin, at a meeting with #Shoigu, sat all the time in an unnatural position, grabbing the table with his hand and not letting go.#Ukraine pic.twitter.com/LCz44KJbF9