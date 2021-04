Policija Knoxvillea priopćila je da je više žrtava u pucnjavi koja se dogodila u srednjoj školi u Tennesseeju. Među žrtvama je i jedan policajac.

U ponedjeljak poslijepodne došlo je do pucnjave u srednjoj školi u Tennesseeju. Policija Knoxvillea je priopćila da u pucnjavi ima više žrtava te da je jedna od njih policajac.

Stanovnici su pozvani da izbjegavaju područje oko škole. Zaposlenici u školi potvrdili su lokalnim medijima da je srednja škola Austin-East Magnet High School bila zaključana i osigurana.

Na terenu su brojni policajci koji tragaju za napadačem i hitne službe. Blokirano je veće područje.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx

Bob Thomas, povjerenik za školstvo u Knoxvilleu tvitnuo je da nadležni prikupljaju informacije o tragičnoj situaciji.

"Školska zgrada je osigurana, a učenici koji nisu bili uključeni u incident pušteni su svojim obiteljima", napisao je Thomas.

Knox County Schools is responding to a shooting that occurred this afternoon at Austin-East Magnet High School. We are gathering information about this tragic situation and will provide additional information as soon as possible.