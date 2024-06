Pronađeno tijelo poznatog televizijskog voditelja, objavljeno i gdje

Tijelo poznatog britanskog liječnika i TV voditelja Michaela Mosleyja za kojim se tragalo danima pronađeno je u špilji na otoku Symi u Grčkoj.

Grčka policija je izjavila da je Mosley otišao u šetnju prema središtu otoka. Nestanak je prijavila njegova supruga, a mobitel je pronađen na mjestu gdje je bio s njom, piše Sky News.

Mosleya su snimile i kamere. Snimka prikazuje muškarca kako hoda s kišobranom uz marinu u selu Pedi u srijedu, krećući se prema stjenovitim brdima.

67-godišnji voditelj bio je poznat po sudjelovanju u BBC-jevim emisijama Trust Me, I'm A Doctor i The One Show te po ITV-jevu showu This Morning.

Njegov televizijski rad donio mu je nagrade, uključujući Emmy za BBC-jev znanstveni dokumentarac Ljudsko lice koji je istraživao znanost iza ljudske percepcije ljepote.

Mosley je imao trakavice u probavnom sustavu šest tjedana nakon što se namjerno zarazio kako bi snimio svoj BBC Four dokumentarac iz 2014. godine Zaraženi! Živjeti s parazitima.