Nestalog popularnog voditelja snimile su nadzorne kamere: Pojavila se i jedna teorija

Još uvijek traje potraga za popularnim britanskim voditeljem Michaelom Mosleyjem, a pojavila se snimka koja budi novu nadu.

Snimka prikazuje muškarca kako hoda s kišobranom uz marinu u selu Pedi u srijedu, krećući se prema stjenovitim brdima, javlja BBC koji je pregledao snimku, a vjeruje se da je u njoj upravo 67-godišnji nestali novinar i voditelj.

Nova snimka prikazuje čovjeka u dobrom stanju i kako hoda stabilno, rekao je neimenovani policajac za BBC.

These CCTV images bear a striking resemblance to a photo of Michael Mosley taken earlier in the day. Not just the cap, but the white socks and, crucially, the detail on the shorts. Even the timing matches when he should have arrived in Pedi. It seems he made it this far pic.twitter.com/rbPBDf9nJa