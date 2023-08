Je li avion srušen? Pronađen drugi dio Prigožinova zrakoplova

U petak popodne pronađeni su krilo i stajni trap sa zrakoplova koji se srušio u srijedu tri kilometra od mjesta pada trupa aviona.

Moguće je da je avion eksplodirao visoko u zraku i da su zato dijelovi pronađeni toliko udaljeni jedni od drugih. Tome u prilog idu i svjedočanstva očevidaca koji su kazali kako su prije pada zrakoplova čuli snažnu eksploziju.

Istragom se još utvrđuje točan uzrok pada aviona u kojem se nalazilo 10 osoba, tri člana posade i sedmero vagnerovaca. Vjeruje se kako je u padu poginuo njihov osnivač Jevgenij Prigožin, no još nema službenih dokaza.

Video izvlačenja novih dijelova aviona i nove fotografije s mjesta nesreće objavio je Sky News.

Privatni zrakoplov koji se srušio bio je Embraer Legacy 600. Stjuardesa s leta Kristina Raspopova dan prije pada zabrinuto je javila članovima obitelji kako let kasni zbog popravka.



The Flight Attendant aboard the Embraer Legacy 600 Business Jet which Crashed in the Tver Region, Kristina Raspopova was only on the Flight today so that she could fly back to St. Petersburg for Work and was given a choice to either fly out of Moscow “Today or Tomorrow” she chose… pic.twitter.com/VmYDl0TE4O