Tko su članovi Prigožinove obitelji: Žena ima tvornicu čokolade, sin je dobio crni križ...

Članovi obitelji poginulog Jevgenija Prigožina, od kojih su mnogi bili pod sankcijama Zapada od 2022. godine, imali su različite razine uključenosti u Prigožinovo poslovno carstvo.

Iako Prigožinovo točno bogatstvo nije poznato, Putin je rekao da je grupa Wagner primila oko milijardu dolara od ruske države između svibnja 2022. i svibnja 2023.

The Insider je pobrojio sve članove Prigožinove obitelji i pobliže opisao njihov status.

Pročitajte i ovo Krvavi obračun Kamere snimile ubojstvo dvojice mladića, policija osumnjičene uhitila u gaćama: "Prijetili su mi da će me isjeći mačetama"

Prigožinova majka Violeta Prigožina prvi put je dodana na popis sankcija EU-a 2022. U ožujku je dobila žalbu protiv njih. Sankcije protiv nje naknadno su ukinute.

Opći sud EU-a naveo je u priopćenju za javnost objavljenom u ožujku da se veze između Violette i njezina sina temelje "isključivo na njihovoj obiteljskoj vezi i stoga nisu dovoljne da opravdaju njezino uključivanje na sporne popise".

83-godišnja Violeta Prigožina otvorila je umjetničku galeriju 2018. u St. Petersburgu pod nazivom "Boje života". U prosincu prošle godine je pokrenula umjetničku emisiju "Spasiti, ne uništiti" o važnosti očuvanja spomenika kulture.

Pročitajte i ovo Teške ozljede Pas brutalno izgrizao muškarca koji je šetao sa svojim ljubimcem: "Podigao sam ga da ga zvijer ne zakolje"

Ljubov Prigožina, Prigožinova supruga, farmaceutkinja je koja je postala poslovna žena i vlasnica Agat LLC-a, podružnice Concord Management and Consulting LLC-a, tvrtke koju je osnovao Jevgenij Prigožin, prema švicarskim i francuskim listama sankcija. Ministarstvo financija SAD-a i EU dodali su je na popis sankcija 2022. godine.

✓New Prigozhin And Daughter Polina Guaranteed Safe Passage To Belarus According to sources, Putin also promised 'changes at the top.' pic.twitter.com/vG9E43bV5G

Ruska novinska kuća New Izvestia, opisala ju je kao poslovnu ženu koja je vlasnica nekoliko odmarališta, tvornice čokolade i maloprodajnog mjesta u St. Petersburgu.

Sin Jevgenija Prigožina, Pavel Prigožin, borio se zajedno s Wagnerovom skupinom u Siriji i dobio je Wagnerov crni križ za svoju vojnu službu.

Američko Ministarstvo financija 2022. godine je sankcioniralo Pavela, navodeći da je on, uz svoju majku i sestru Polinu, igrao "razne uloge u Prigožinovom poslovnom pothvatu". Nisu otkrili više detalja o tome kako su bili uključeni u njegovo poslovno carstvo.

Ministarstvo financija je napisalo da Pavel kontrolira tri tvrtke: Lakhta Park, OOO, Lakhta Park Premium, OOO i Lakhta Plaza. Nije poznato čime se te tvrtke zapravo bave.

U prosincu je Pavel bio u središtu nagađanja da su njegovi postovi na Telegramu otkrili lokaciju Wagnerovih trupa ukrajinskom raketnom napadu.

Pročitajte i ovo Užas na A1 Kombi naletio na moped na autocesti: Dvije osobe izgubile su život, policija objavila tko su poginuli

Uz Pavela, Prigožin ima i dvije kćeri - Polinu (31) i Veroniku (18). Natjecale su se na stotinama konjičkih natjecanja izvan Rusije - u isto vrijeme kada je njihov otac na Telegramu protestirao protiv izdajnika među ruskim elitama koje su svoju djecu slale u inozemstvo.

I had to recall when he was in prison in Russia. 1981 - 1990 and his spouse is Lyubov Valentinovna Prigozhina, his children Pavel

Evgenyevich Prigozhin, Polina Evgenyevna Prigozhina and only one with no sanctions Veronika Evgenyevna Prigozhina pic.twitter.com/iVzGn2RVCa