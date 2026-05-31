Nova terapija protiv raka dala neviđene rezultate: "Ovaj tretman mogao bi svake godine pomoći tisućama pacijenata"

Liječnici su pozdravili dosad nezabilježene rezultate kliničkog ispitivanja koji pokazuju da injekcija protiv raka s trostrukim djelovanjem može potpuno ukloniti tumore kod pacijenata.

U međunarodnom ispitivanju, provedenom u 11 zemalja, injekcija je ponuđena pacijentima kojima se rak proširio ili vratio te kod kojih bolest nije reagirala na druge oblike liječenja.

Injekcija, nazvana amivantamab, smanjila je tumore kod više od trećine pacijenata, a dramatične promjene zabilježene su već nakon nekoliko tjedana. Kod njih 15 liječnici su utvrdili da je lijek potpuno uklonio tumore.

"Ovo su iznimno snažni odgovori kod pacijenata čija je bolest postala otporna i na kemoterapiju i na imunoterapiju. Riječ je o skupini pacijenata za koju su mogućnosti liječenja izrazito ograničene, pa je ovakva razina koristi vrlo upečatljiva", rekao je Kevin Harrington, profesor bioloških terapija protiv raka na Institutu za istraživanje raka u Londonu.

"Ovaj tretman mogao bi svake godine pomoći tisućama pacijenata", dodao je.

Rezultati će biti predstavljeni u nedjelju u Chicagu na najvećoj svjetskoj konferenciji o raku, godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju, piše Guardian.

U ispitivanju su sudjelovala 102 pacijenta s rakom glave i vrata, šestim najčešćim oblikom raka u svijetu. Tumori su se smanjili ili potpuno nestali kod 43 pacijenta, uključujući 28 njih kod kojih su se tumori znatno smanjili te 15 pacijenata kod kojih su potpuno uklonjeni.

Istraživači su rekli da je injekcija pokazala slične rezultate i kod pacijenata s rakom pluća. Amivantamab, koji je razvio Johnson & Johnson, sada se ispituje u oko 60 kliničkih ispitivanja, ponajprije za rak pluća, ali i za rak debelog crijeva, mozga i želuca.

Trostruko djelovanje

Pametna injekcija cilja rak na tri načina. Blokira EGFR, odnosno receptor epidermalnog faktora rasta, protein koji pomaže tumorima da rastu, te MET, put koji stanice raka često koriste kako bi izbjegle liječenje. Osim toga, pomaže aktivirati imunosni sustav da napadne tumor.

Jedan od prvih pacijenata kojima je terapija pomogla bio je 56-godišnji Carl Walsh, kojem je u svibnju 2024. dijagnosticiran rak jezika. U ispitivanje OrigAMI-4 u bolnici Royal Marsden uključio se u srpnju 2025.

"U početku sam liječen kemoterapijom i imunoterapijom, ali to nažalost nije bilo uspješno", rekao je. "Tada mi je preporučeno ispitivanje OrigAMI-4. Sada sam na 17. ciklusu liječenja i jako sam zadovoljan dosadašnjim napretkom", rekao je.

Za razliku od mnogih terapija protiv raka, amivantamab se daje kao mala potkožna injekcija, a ne intravenskom infuzijom, zbog čega je liječenje brže i praktičnije za pacijente te ga je mnogo lakše provoditi u ambulantama.

Većina nuspojava liječenja, koje se provodi jednom svaka tri tjedna, bila je blaga do umjerena, a manje od jednog od deset pacijenata moralo je prekinuti terapiju.

"Sada osjećam da mogu živjeti normalnim životom. Prije početka ispitivanja imao sam problema s normalnim govorom i teško sam jeo zbog otekline i boli. Otkako sam počeo liječenje, oteklina se znatno smanjila, a bolovi su se jako ublažili. Također više nemam iste nuspojave koje su mi snažno utjecale na život, kao što sam imao tijekom kemoterapije. Kad je bilo najgore, jeo sam juhu, puding od riže, konzerve raviola i špageta te jako puno omleta, uz tri propisana hranjiva mliječna napitka dnevno. Prilično sam smršavio", rekao je.

"Nakon samo dva ciklusa liječenja moja se prehrana počela vraćati u normalu, a nakon šest mjeseci jeo sam sve. Najviše sam uživao u prvom velikom odresku. Govor mi se potpuno vratio u normalu i na poslu redovito govorim preko slušalica bez problema", dodao je.

Istraživači su istaknuli i da se ispitivanje usredotočilo na osobe s rakom glave i vrata, ali nije uključivalo pacijente s HPV-pozitivnim orofaringealnim planocelularnim karcinomom. To je, rekli su, posebno važno jer se rakovi glave i vrata koji nisu uzrokovani HPV-om obično teže liječe, zbog čega je napredak u toj skupini iznimno značajan.

Pacijenti koji su primali amivantamab živjeli su u medijanu 12,5 mjeseci nakon početka liječenja, unatoč tome što su imali oblik raka s vrlo lošim ishodima nakon što standardne terapije prestanu djelovati.

"Ova studija pokazuje kako razvoj novih terapija kroz rigorozna istraživanja raka može dovesti do značajnog napretka, čak i za pacijente s vrlo ograničenim mogućnostima liječenja. Postizanje ovakve razine odgovora tumora i ohrabrujućih ishoda preživljenja u skupini koju je toliko teško liječiti predstavlja važan korak naprijed", rekao je profesor Kristian Helin, izvršni direktor Instituta za istraživanje raka.