Procurili detalji novog mirovnog plana za Ukrajinu, Meloni Zelenskog spustila na zemlju: "Vrijeme je za bolne ustupke"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se građanima kako bi ih informirao o napretku mirovnih pregovora te poručio da je trenutačni plan koji predlaže američka strana "bolji nego prethodni". Ono što je u svemu ocijenio pozitivnim jest činjenica da je prvi dokument smanjen s 28 na 20 točaka te da su izbačeni neki neukrajinski prijedlozi.

Kijevski portal ZN.UA, koji je imao uvid u novu verziju Trumpova mirovnog plana otkrio je da je riječ tek o blago izmijenjenoj verziji dobro poznatih 28 Trumpovih točaka. Te točke u stvarnosti potječu iz ruskih prijedloga, a američka ih je strana preradila i komercijalizirala, analizira portal. Prijedlozi su sada podijeljeni u četiri odvojena dokumenta s različitim popisima potpisnika.

Paketu se nalaze sljedeći dokumenti:

- Sporazum između Ukrajine, Rusije, SAD-a i Europe (20 točaka)

- Okvirna sigurnosna jamstva za Ukrajinu (3 točke)

- Obveze SAD-a prema NATO-u (4 točke)

- Sporazum između Rusije i SAD-a (12 točaka)

Prema ocjeni ZN.UA, dokumenti podsjećaju na skicu zapisanu na ubrusu u pauzi između partija golfa. Čak i samo imenovanje stranaka izaziva pitanja – kao sudionici se navodi "Europa", bez navođenja konkretnih država.

"Izgleda kao da su trećaši i petaši sjedili na sastanku Federalnih rezervi, zapisivali što su čuli – onako kako su razumjeli – i onda to pokušali primijeniti", ironično je komentirao jedan ukrajinski diplomat.

Prema izvješću, u novoj verziji uklonjena je samo jedna sporna i izrazito protuukrajinska točka – amnesti­ja za sve sudionike rata, bez obzira na počinjene radnje.

Zelenski je otvoreno priznao da je pitanje teritorija i dalje najteži dio pregovora. No problem je što, prema dokumentima, američka strana također vrši snažan pritisak na Ukrajinu.

U sklopu sporazuma od 20 točaka predlaže se sljedeće:

- Donjecka oblast dobiva "neutralnu demilitariziranu zonu" veličine 30 posto teritorija.

- U prvotnih 28 točaka ta je zona trebala biti međunarodno priznata kao teritorij Ruske Federacije, no ta formulacija sada je uklonjena.

- Umjesto toga, predviđa se da će ukrajinske i ruske snage biti raspoređene izvan administrativne granice, koja tek treba biti definirana, te da neće ulaziti u zonu.

No, nitko ne jamči da u toj zoni neće biti ruskih službi poput FSB-a.

Kada je riječ o Zaporižju i Hersonu, novi dokument, kao i prethodni, predviđa zamrzavanje i praktički priznanje aktualne linije dodira.

Rusija bi se, prema prijedlogu, trebala povući s ostalih teritorija koje kontrolira izvan pet navedenih ukrajinskih regija. No nije precizirano kako bi se to povlačenje nadziralo niti kakva bi bila jamstva.

Novi američki prijedlog je kraći i djelomično ublažen, no njegova srž ostaje gotovo identična ranijem dokumentu koji je Kijev odbio. Unatoč izbačenoj točki o amnestiji, većina prijedloga i dalje reflektira ruske interese, posebice kada je riječ o teritorijalnim ustupcima i modelu "zamrznutog" sukoba.

Zelenski je naglasio da Ukrajina neće pristati na gubitak teritorija, no pritisci su sve očitiji.

Na sastanku Volodimira Zelenskog s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u Rimu, javljaju mediji, padale su teže riječi nego što to saveznici pokazuju pred kamerama i ističu u priopćenjima. Navodno je Meloni na sastanku s ukrajinskim predsjednikom istaknula kako je njegova pozicija oslabljena te da bi trebao početi razmišljati o nekim bolnim ustupcima, piše Corriere della Serra.