Zelenski upozorio: "Nikada u svojoj povijesti Rusija nije učinila išta slično"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu, nakon izvješća šefa kijevske vanjske obavještajne službe, da Rusija i Kina poduzimaju korake za intenziviranje suradnje.

Zelenski je rekao da koraci uključuju promjene od strane Rusije kako bi se odrekla nekih aspekata svog suvereniteta u korist Pekinga.

"Mi... primjećujemo da Kina poduzima korake za intenziviranje suradnje s Rusijom, uključujući i u vojno-industrijskom sektoru", napisao je na platformi X. "Partnerske obavještajne službe imaju slične informacije."

Kasnije, u svom večernjem video obraćanju, Zelenski je primijetio da je izvješće, usmjereno na stanje ruskog gospodarstva, otkrilo "rastuću ovisnost Rusije o Kini".

"U ruskoj povijesti nitko nikada nije u tolikoj mjeri predao suverenitet Kini ili bilo kojoj drugoj jačoj naciji", rekao je.

"Zapanjujuće je koliko Putin plaća samo da bi izbjegao završetak ovog rata. Ali svijet još uvijek ima dovoljno snage da završi ovaj rat, da prisili Rusiju da to učini".

Rusija i Kina sklopile su strateško partnerstvo "bez ograničenja" neposredno prije invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu u veljači 2022.

Taj je sporazum od tada učvršćen daljnjim zajedničkim izjavama, uključujući onu iz svibnja 2025., u kojoj se proglašava bliža suradnja u područjima od svemira do obrane i međunarodnih odnosa, uključujući Ukrajinu i Tajvan.