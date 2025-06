UŽIVO Vučić nakon prosvjeda u Beogradu: "Bahati studenti... Što su mislili?"

Više prosvjednika i policajaca ozlijeđeno je u subotu u navečer nakon što je policija intervenirala poslije službenog završetka masovnog studentskog prosvjeda u središtu Beograda s kojeg je ponovljen zahtjev za raspisivanje prijevremenih izbora. Studenti su nekoliko minuta prije 22 sata objavili kraj svog do tada mirnog prosvjeda na kojem se okupilo desetak tisuća ljudi. Neke su procjene da je na prosvjedu bilo oko 140.000 ljudi.

U 11 sati počela je presica predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Konferenciji za medije pristustvuje i ministar Ivica Dačić.

Vučić je rekao kako "sedam mjeseci traje teror ljudi koji su uzeli zakon u svoje ruke, bacili ga pod noge i ponašali se kao božji izaslanici koji imaju pravo da čine sve što im padne na pamet".

"Ono što je ključno jest da je Srbija pobijedila i da Srbiju ne možete pobijediti. U narednim danima otvorit ćemo dionicu kod Požege. Time ćemo završiti 610 kilometara autoceste. Mogu s ponosom reći da je vrijeme otkad smo zajedno na vlasti vrijeme u kojem smo izgradili pet puta više autocesta i brzih cesta nego u bilo kojem drugom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata", rekao je Vučić.

Potom je krenuo pričati o cijenama višnji i malina.

"Vlak za Suboticu bit će pušten u promet krajem kolovoza. Do Subotice ćete stizati za sat vremena, a do Novog Sada za pola sata. Nismo stali s dovođenjem investicija unatoč brojnim problemima. U narednim danima otvorit ću jednu tvornicu u zapadnoj Srbiji. Do kraja godine otvorit ćemo još dvije u Nišu", hvalio se Vučić.

Ozlijeđeno je ukupno 48 policajaca, rekao je Dačić.

"Bilo je prisutno oko 36.000 ljudi. Narušavanje javnog reda i mira počelo je kako je i najavljeno, nakon 21 sat. Grupa osoba je, poslije povlačenja redara, napala policijske službenike. Nakon što su odbili došlo je do ozljeđivanja policajaca. Policija je bila prisiljena intervenirati. Ozlijeđeno je ukupno 48 policajaca", rekao je Dačić.

"Velik dio zaštitne opreme je uništen ili oštećen. Uhićeno je 77 osoba, od kojih je jedan maloljetnih. Protiv 35 osoba bit će podnesene kaznene prijave, a protiv 26 prekršajne", dodao je Dačić. "U bolnice se javilo 22 ljudi", kaže.

"Sedam mjeseci traje teror dijela ljudi koji su uzeli zakon u svoje ruke. Sinoćnja objava je direktan poziv na građanske sukobe i napad na policiju. Tužiteljstvo mora raditi svoj posao, vrijeme odgovornosti dolazi. Neću potpisati pomilovanja, nikakvu vrstu abolicije. Napravit ću fer razliku među studentima koji su jasno rekli "da, mrzimo Vučića, grozan je, ali nećemo sudjelovati u nasilju". Igrom slučaja izbjegnute su najteže posljedice.

U tome su sudjelovali ne samo bahati studenti, nego i stariji koji ih potiču zbog osobnih interesa. Nije bilo teško unaprijed vidjeti što će se dogoditi. Rekao sam vam vrijeme kada će nasilje početi - kasnio sam pola sata jer je skup kasnio pola sata. Bilo je jasno da će biti nasilje. Što su mislili? Da su jači i snažniji od države?

Definicija države jest da ona ima monopol nad fizičkom prisilom. Ne postoji nitko jači od države. Vidim da niste položili mnogo ispita. Ovo nije kraj uhićenjima. Radi se na identifikaciji osoba, a na tome radi i Sigurnosno-informativna agencija", dodao je Vučić.

Pokazivao je snimke s jučerašnjeg prosvjeda.

