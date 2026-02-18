Preminula supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića

Ljiljana Zelen-Karadžić, supruga ratnog zločinca Radovana Karadžića, preminula je danas u Istočnom Sarajevu u 81. godini života.

Zelen-Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet. Po profesiji je bila neuropsihijatrica, a u razdoblju od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednice Crvenog krsta Republike Srpske.

Nalazila se na OFAC-ovoj listi sankcioniranih osoba zbog kontinuiranog ponašanja i izjava koje uključuju iznošenje neistinitih informacija o njenoj ulozi u Karadžićevom izbjegavanju uhićenja, piše N1.

Ranije je i uputila zahtjev za uklanjanje s liste, ali ga je sud u SAD-u odbio uz zaključak da je ona "financijski i na druge načine pomagala Radovanu Karadžiću".

Njen suprug Radovan Karadžić je 2019. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora, nakon što ga je ICTY proglasio krivim za ratne zločine, među kojima su genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata diljem BiH te držanje pripadnika mirovnih snaga UN-a kao talaca. Od svibnja 2021. služi zatvorsku kaznu u Velikoj Britaniji.