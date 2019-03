Radovan Karadžić osuđen je na doživotni zatvor za ratni zločin. Presuda je to koja je u haškoj sudnici dočekana uz gormoglasni pljesak, ali i zvižduke.

Ivana Petrović bila je u sudnici u Haagu iz koje je pratila presudu te se javila uživo u Vijesti Nove TV.

Snažan pljesak nakon izricanja presude

''U sudnici je tijekom cijele objave bio mir i na kraju kada je sudac izrekao meritum, odnosno doživotnu kaznu zatvora, svi predstavnici udruga žrtava koji su ondje stigli su snažno zapljeskali. Neke žene su uzviknule 'aferim', što znači 'dobro, bravo, svaka čast'. Neke su zahvaljivale Bogu. Bila je jedna atmosfera satisfakcije.

Što se tiče političkih posljedica, one su se dogodile neposredno nakon samog brutalnog masakra muškaraca i dječaka u Srebrenici, u maloj muslimanskoj enklavi koja nije zanimala nikoga, možda čak ni Aliju Izetbegovića. Zanimala je Slobodana Miloševića kao koridor prema Banjoj Luci. Dakle, u Daytonu je nakon toga ozakonjeno to sve skupa i Republika Srpska je dobila unutar BiH snažan atribut državnosti. To je ključna politička posljedica.

Što se tiče pravnih posljedica, to je unutarnja stvar BiH i Republike Srpske. Hoće li nakon ovoga ukinuti Karadžićevu stranku, maknuti je da više ne postoji?

Što se tiče samog sudskog postupka, odvjetnik Goran Petronijević je rekao da se oni spremaju na reviziju pravomoćne presude, čak možda poslije i na obnovu postupka, da imaju jako puno dokaza. Međutim, u to čisto sumnjam. Da ih imaju, izveli bi ih izveli sada. To je više govor za srbijansku javnost i javnost Republike Srpske.

Ova presuda je izjednačila standard u dijelu koji se tiče izricanja kazne. Kao što je rečeno, ne može Galić dobiti doživotnu, a Karadžić ne. Ne može Tolimir dobiti doživotnu, a Karadžić ne. Međutim, primjena prava i činjenični opis su ostali jednaki kao i u prvostupanjskoj presudi. Zanimljivo je da je Radovan Karadžić osuđen za četiri udružena zločinačka pothvata, od kojih niti jedan nije povezan s Beogradom, s Miloševićevom politikom, njegovim vojnim i obavještajnim vrhom'', javila je Petrović iz Haaga.

''Ovo je dijelić pravde''

Presudu su komentirale i udruge koje su pratile izricanje u Haagu. ''Kažem da je ovo djelić pravde. Zato što je vođa bio bosanskih Srba. I što je bio Mladićeva densa ruka. Miloševićeva desna ruka. Jer je Milošević još krivlji od njega", rekla je Kada Hotić, pokret majki enklava Srebrenice i Žepe.

''Vrlo značajna presuda zato što je Karadžić bio jedan od nosilaca i onih koji su trebaju da sprovedu plan stvaranja Velike Srbije. Međutim mislim da je ovom presudom zauvijek stavljena točka na taj projekt'', kazao je Fikret Grabovica, udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva

"Predsjednik Karadžić kaže da je politika trijumfirala nad pravdom danas i misli da je Žalbeno vijeće opravdalo pogreške počinjene tijekom suđenja i nepravednu presudu. Obećava da će se nastaviti boriti protiv ove presude. Pristaše poziva da ne budu nasilni zbog presude'', rekao je Peter Robinson, branitelj Radovana Karadžića.

''Ta presuda kakva god da je, a čuli ste rezultat predstavlja jedan politički, a ne pravni. I sada je već definitivno jasno da Meron iako je izuzet iz ovog predmeta, ovo je njegova odluka'', kazao je Goran Petronijević, Karadžićev pravni savjetnik.

''Veliki pljesak prolomio se tom dvoranom u Potočarima''

Presudu je u Srebrenici pratio Andrija Jarak te se javio uživo u Vijesti Nove TV.

''Nikad nije bilo više ljudi u Memorijalnom centru u Potočarima, udruženje majke Srebrenice, predstavnici brojnih udruženja, ali i organizirane grupe koje su ondje došli. Brojni studenti, mladi ljudi, svi su oni bili u dvorani u Memorijalnom centru u Potočarima. U trenutku kada je objavljena presuda doživotnog zatvora za Radovana Karadžića, bila je prava erupcija oduševljenja, uzvici odobravanja, veliki pljesak prolomio se tom dvoranom.

Predstavnici udruga kažu da je ovo napokon njihova zadovoljština i satisfakcija, da su ovo čekali više od 20 godina i da sada obitelji ubijenih mogu biti u miru. Potpuno je različito raspoloženje u srpskom dijelu stanovništva. Načelnik općine još se uvijek nije oglasio. U najavi današnje presude oni svi su govorili da je Karadžić za njih heroj i da očekuju oslobađajuću presudu.

Stižu i prve političke reakcije. Jednako su različite. Bošnjačke političke stranke pozdravljaju doživotnu kaznu zatvora za Radovana Karadžića. Iz Republike Srpske Dodik poručuje kako je ovo skandalozna presuda političkog suda koji je po tko zna koji put proglasiti Srbe isključivim krivcima za ratne zločine u BiH'', javio je Andrija jarak iz Potočara.

Presudu su ondje pratile i obitelji žrtava.

''Ne postoji kazna za uzeti majci dijete, uzeti ženi supruga, braću. Ja sam tu ukopala i oca i brata i dosta svoje familije, ali ipak mislim da će biti žrtve zadovoljne'', rekla je Jasmina Osmanović, Potočari.

''Mislim da je ovo maksimalno koliko je moglo biti osim ako je trebalo možda uključiti i kazna vješanjem'', smatra Fikret Sibralić.

''Da nam je samo da se ne ponavlja suđenje više nikome. Mi ne možemo izdržati više. Što se tiče majki, ovo je užas za nas. Hvala bogu, eto koliko toliko smo zadovoljne, ako može se tako reći'', rekla je Bida Osmanović, Bratunac.

