Umrla najstarija osoba na svijetu: Kći otkrila tajnu njezine dugovječnosti

Umrla je najstarija osoba na svijetu, Španjolka Maria Branyas Morera. Njezina obitelj potvrdila je da je preminula sa 117 godina i nakon što je preživjela dva svjetska rata, Španjolski građanski rat, Španjolsku groznicu 1918., kao i pandemiju COVID-a.

"Maria Branyas nas je napustila. Umrla je kako je i željela: u snu, mirno i bez boli", napisala je obitelj na njezinu profilu na društvenoj mreži X.

Branyas je dobila COVID-19 samo nekoliko tjedana nakon što je proslavila svoj 113. rođendan, ali se potpuno oporavila. Njezina najmlađa kći Rosa Moret jednom je majčinu dugovječnost pripisala genetici.

"Nikad nije išla u bolnicu, nikada nije slomila nijednu kost. Dobro je, nema bolova", rekla je Moret katalonskoj televiziji prije godinu dana.

Guinnessova knjiga rekorda službeno je priznala njezin status najstarije osobe na svijetu u siječnju 2023. nakon smrti francuske časne sestre Lucile Randon u dobi od 118 godina.

Nakon Branyasine smrti najstarija živuća osoba na svijetu je Japanka Tomiko Itooka, koja je rođena 23. svibnja 1908. i ima 116 godina.

Branyas Morera posljednja dva desetljeća živjela je u staračkom domu u gradu Olot na sjeveroistoku Španjolske. U utorak je upozorila da se osjeća slabo.

