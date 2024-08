Amerikanka Hadley Duvall, 22-godišnja aktivistkinja za prava žena, govorila je na prvoj večeri konvencije Demokrata i potpuno zasjenila one koji su trebali biti zvijezde – predsjednika Joea Bidena i predsjedničku kandidatkinju Kamalu Harris.

Četvero običnih Amerikanaca izašlo je na pozornicu na konvenciji Demokratske stranke kako bi govorili o tome kako je poništenje Roe v. Wadea 2022. godine i niz ograničenja vezanih uz pobačaj koja su uvedena nakon toga utjecali na njihove živote.

Najpotresnije je bilo svjedočanstvo Hadley Duvall koja je kazala kako je ostala trudna s 12 godina, kada ju je silovao očuh. Nisu joj dali da pobaci na vrijeme zbog strogih zakona u Kentuckyju, ali kasnije je izgubila bebu.

“S 12 godina napravila sam svoj prvi test na trudnoću i bio je pozitivan. To je bio prvi put da mi je rečeno 'imaš mogućnosti'. Ne mogu zamisliti da nemam izbora, ali danas je to stvarnost za mnoge žene i djevojke diljem zemlje zbog Trumpovih zabrana pobačaja," rekla je Duvall i nastavila: "On to naziva prekrasnom stvari. Što je tako lijepo u tome da dijete mora nositi dijete svojih roditelja?"

Hadley Duvall je na kraju govora dala podršku Kamali Harris poručivši da će se ona "boriti za svaku ženu u svakoj djevojci, pa čak i za one koje ju sada ne podržavaju", piše Rolling Stone.

Mreža X se usijala od komentara nakon njenog govora: "Svi su prestali disati kada je počela govoriti", "Prava heroina", "Plakali smo, vrlo potresno"‘, samo su neki od brojnih komentara.