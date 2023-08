Preminuo najstariji čovjek na svijetu: Sutra bi imao 128 godina

Dokumenti iz mjesnog ureda pokazuju kako je Jose Paulino Gomes rođen 4. kolovoza 1895. godine, iako mnogi sumnjaju u taj podatak jer u to vrijeme nije bilo obvezno prijavljivanje rođenja djeteta, već se to moglo učiniti i godinama kasnije.

Prvi put Joseovo ime i datum rođenja spominju se na vjenčanom listu izdanom 1917. godine. "Prema zapisima, oženio se u dobi od 22 godine. Dakle, to znači da je rođen prije 1900. godine", rekao je pravni savjetnik Willyan Jose Rodrigues de Souza. Ako je datum rođenja točan, Jose je preminuo točno tjedan dana prije svog 128. rođendana.

Obitelj je provjerila dokumente u lokalnom uredu nakon što su pronađene razlike u onim dokumentima koje je imao kod sebe te se čeka službeno što će pisati u smrtovnici. Potvrde li se njegove godine, Brazilac će ući u povijest kao osoba koja je doživjela najvišu starost. A ako je doista rođen 1895. godine, preživio je dva svjetska rata i tri pandemije, navode brazilski mediji.

Brazil's José Paulino Gomes, who was believed to be the world's oldest living man, passed away at the age of 127, a week shy of his 128th birthday.



Gomes was born on August 4, 1895, and survived both World Wars and three global pandemics. He was known for his simple lifestyle.