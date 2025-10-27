Albanski premijer: "Naša ministrica je trudna. Uskoro će roditi 83 djece"

Prva virutalna ministrica na svijetu je "trudna", rekao je albanski premijer Edi Rama.

Albanska državna ministrica za umjetnu inteligenciju, Diella, uskoro će "roditi" 83 "djece", objavio je Rama tijekom konferencije Berlin Global Dialogue.

Kako je naveo, tih 83 "potomaka" bit će virtualni asistenti namijenjeni zastupnicima u parlamentu, sudjelovat će u sjednicama i bilježiti sve što se događa te davati prijedloge članovima parlamenta. "Ta će djeca imati znanje svoje majke."

Rama je dodao da će Diellina "djeca" pomagati zastupnicima u svakodnevnom radu do 2026. godine. "Na primjer, ako odete na kavu i zaboravite se vratiti, to će vam dijete reći što se dogodilo dok vas nije bilo i kome trebate odgovoriti", dodao je Rama, prenosi Nova.rs.

Virtualna ministrica Diella u siječnju 2025. godine pokrenuta je kao digitalni asistent na državnom portalu te je u početku bila samo tekstualni chatbot koji je pomagao građanima i poduzećima da dođu do državnih dokumenata. Kasnija verzija, dobila je glasovne funkcije i animirani avatar u tradicionalnoj albanskoj nošnji, a njezino ime na albanskom znači "sunce".