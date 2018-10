''Nekad je bolje prešutjeti'', komentirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavu novoizabranog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da je za njega Kosovo nezavisno. Srbijanski predsjednik poručio je i da u razgovorima s međunarodnim dužnosnicima nikad ne govori o Hrvatskoj.

"Želim na odgovoran način pristupiti izgradnji odnosa u regiji i odnosa s BiH. Bolje je ponekad prešutjeti. Manje štete u budućnosti", rekao je Aleksandar Vučić komentirajući izjavu Željka Komšića.



Na pitanje novinarke u čemu je Plenkovićev problem kada je rekao da Srbija kleveće Hrvatsku u međunarodnoj zajednici, Vučić je odgovorio: ''Ne znam u čemu je njegov problem. Ja nikad o Hrvatskoj ne pričam u međunarodnoj zajednici. Uvijek govorim o važnim temama, Plenković mi nikad nije ni na pameti.''

''U životu ih nisam spomenuo, osim ako me netko nešto pita'', dodao je Vučić i naglasio da će Hrvati i Srbi imati dobre odnose u budućnosti. ''Razumjet će to i Plenković jednog dana. To je sila prilika, ni jedni ni drugi nećemo moći opstati ako ne budemo bliži svuda gdje živimo'', rekao je.

Još je jednom naglasio da nije primijetio da se Srbija bavi Hrvatskom. ''Čini mi se da su me uvrstili kao kandidata za buduće izbore u Hrvatskoj. Više naslovnih strana imam ja nego netko od njihovih najpoznatijih političara'', zaključio je.

Dodao je da za Srbiju nije nikakav problem što pričaju u Hrvatskoj i zaključio: ''Neću se tamo kandidirati, ne sekirajte se uopće.''