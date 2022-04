Srbija bira predsjednika i parlament. Pravo glasa ima oko 6 i pol milijuna birača, a odaziv je zasad veći nego na izborima prije dvije godine.

* Očekuje se pobjeda aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke

* Ankete pokazuju da bi na lokalnim izborima u Beogradu mogli izgubiti vlast

* Izbore obilježava i niz incidenata. U Zemunu su vođu oporbenog Pokreta slobodnih građana, prema njegovim tvrdnjama, napali članovi Srpske napredne stranke

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

17:00 Izbore u Beogradu prati urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović koja je najavila da se birališta zatvaraju u 20 sati, dok bi prve izlazne ankete trebale biti objavljenje u 21. Prema većini analiza, Vučić odnosi pobjedu u prvom krugu.

"Ipak, neki analitičari tvrde da ako izlaznost bude veća od 60 posto, u tom slučaju bi predsjednik Vučić mogao biti u problemu te bi sa Zdravkom Ponošem mogao u drugi krug", rekla je Petrović koja dodaje da je izvjesno da četiri stranke ulaze u parlament.

"Jako je puno malih strančića, uključujući recimo stranku bivšeg predsjednika Tadića, koja baš nije mala, za koju je pitanje hoće li proći izborni prag.

Teza da budućnost Srbije ovisi o izborima u Beogradu bi bila djelomično točna. Beograd ima veliku izlaznost, kao i središnja Srbija i Vojvodina, ali ono što ja vidim kao problem jest to da su opozicijske stranke dosta razmrvljene i međusobno se ne podnose. Vučićev SNS bi mogao iskoristiti tu situaciju. Ako se to ne dogodi, ako opozicija dobije izbore u Beogradu, onda to može označiti početak kraja ove političke situacije u Srbiji, otad je predsjednik Vućič na vlasti", smatra Petrović.

16:00 Jedna žena je, uz pomoć pojedinaca koji rade na biračkom mjestu, koristila duple glasačke listiće koje je pokušala iznijeti s biračkog mjesta.

Sve o tzv. bugarskom vozu na srpskim izborima čitajte OVDJE.

15:30 "Obožavam hrvatske medije. Kad god me vi napadnete, meni podignete moral do takvih razmjera da mogu raditi umjesto 12 sati 20 sati dnevno. Molim vas da to činite i ubuduće", odgovorio je Aleksandar Vučić na pitanje o praćenju kampanje u hrvatskim medijima.

"Dovoljno je našim ljudima da pogledaju hrvatske medije i da odlično razumiju za koga treba glasati. Ja mislim da su to ljudi itekako dobro razumjeli. O kompleksima i frustracijama raznim ne bih ni govorio", dodao je.

15:00 U Srbiji se održavaju predsjednički i parlamentarni izbori. Birališta su otvorena u sedam sati, a nešto više od 6,5 milijuna birača odlučuje o osmero predsjedničkih kandidata i 19 izbornih listi koje su u utrci za 250 zastupničkih mandata u državnom parlamentu.

Novu vlast bira i oko 1,6 milijuna Beograđana, a oporba se s mnogo više optimizma nada da bi Vučiću i SNS-u mogli pomrsiti konce upravo u srbijanskoj prijestolnici. Osim Beograda, o lokalnoj vlasti glasat će se u još 12 gradova i općina u Srbiji.