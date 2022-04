U Srbiji su u nedjelju počeli predsjednički i parlamentarni izbori na kojima se, po istraživanjima javnog mišljenja, očekuje da šef države Aleksandar Vučić osvoji drugi uzastopni mandat, a njegova Srpska napredna stranka (SNS) započne drugo deseljeće vlasti.

Birališta su otvorena u sedam sati, a nešto više od 6,5 milijuna birača odlučivat će o osmero predsjedničkih kandidata i 19 izbornih listi koje su u utrci za 250 zastupničkih mandata u državnom parlamentu.

Tuča na biračkom mjestu

Na jednom biračkom mjestu jutros je bilo problema, ali sada se sve odvija redovito. Naime, otvaranje biračkog mjesta 77, u Osnovnoj školi "Bratstvo" u Novom Pazaru kasnilo je zbog incidenta, naime, predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je ranije da samo to biračko mesto nije otvoreno zbog ''tuče članova biračkog odbora''.

Intervenirala je i policija, a prema neslužbenim informacijama do svađe i tuče došlo je između dva člana biračkog odbora što je izazvalo kašnjenje početka glasanja. Pored toga, do manjih problema na dva biračka mesta u toj školi došlo je i jer 50 metara oko nje nisu bili uklonjeni ili prekriveni plakati s političkim sadržajem. Policija je uzela izjave od sudionika i svjedoka incidenta, a o mogućim prijavama odlučit će nadležno tužiteljstvo, javlja Nova.rs

Vučić: Obožavam hrvatske medije

Aleksandar Vučić je nakon glasanja novinarima rekao da su "strašno uspaničeni", a na pitanje što misli o hrvatskim medijima, kako javlja N1, odgovorio je: "Obožavam hrvatske medije. Kad god me vi napadnete, podignete mi moral do takvih razmjera da mogu raditi, umjesto 12 sati 20 sati dnevno. Molim vas da to činite i ubuduće''.

Inače, predizborne ankete, unatoč optimizmu razjedinjene oporbe koja priželjkuje drugi krug, ukazuju na mogućnost da Aleksandar Vučić pobjedu izbori već u prvom, s oko 60 posto glasova, a prognoze su da će i vladajuća koalicija, prevođena Srpskom naprednom strankom, osvojiti natpolovičnu većinu u Skupštini Srbije.

Istraživanja predviđaju da bi SNS i koalicijski partneri u konačnom zbroju glasova mogli dobiti 63 posto, što bi im osiguralo uvjerljivu većinu u parlamentu.

Istodobno s predsjedničkim i parlamentarnim izborima, novu vlast danas bira i oko 1,6 milijuna Beograđana, a oporba se s mnogo više optimizma nada da bi Vučiću i SNS-u mogli pomrsiti konce upravo u srbijanskoj prijestolnici.

U utrci je ukupno 12 izbornih lista, a nadmeću se za 110 mandata u Skupštini grada, čiji vijećnici poslije konstitutivne sjednice većinom glasova biraju gradonačelnika.

Osim Beograda, o lokalnoj vlasti glasat će se u još 12 gradova i općina u Srbiji.



Čedomir Jovanović o predsjedničkim kandidatima u Srbiji: "Gledam emisiju, jedan hvali Mladića, pokazuje Miloševićev orden. Drugi šuti o Srebrenici..."

Predizbornu kampanju obilježio je uvjerljiv primat vladajućih u medijima koje kontroliraju, što je bila i jedna od točki prijepora vlasti i oporbe, uskraćene za ravnopravne javne nastupe.

Zbog pritužbi na nepoštene izborne uvjete, koje se iznose godinama, oporba je bojkotirala izbore 2020. godine, ali ni uz posredovanje europarlamentaraca u dijalogu s vlastima u međuvremenu nije postignut zadovoljavajući napredak.

Tako je i u predizbornim anketama čak 42 posto ispitanika istaknulo sumnju u regularnost i ovogodišnjeg izbornog procesa.

Stoga će predsjedničke, parlamentarne i lokalne izbore danas u Srbiji pratiti više od 4000 promatrača iz domaćih organizacija CRTA i CeSID, te delegacije Europskog parlamenta, OESS-ova Ureda za demokratske insitucije i ljudska prava (ODIHR), kao i promatrači Europske mreže organizacija za praćenje izbora (ENEMO).

Osim toga, oporbene stranke i koalicije poručile su da će na biralištima biti tisuće njihovhi kontrolora kako bi "obranile svaki glas".



I nakon izbora Vučić će vjerojatno ostati na vlasti ''Posvuda je, to je nepodnošljivo''

Izbore će, kako je najavljeno, pratiti i tim veleposlanstva SAD-a u Beogradu, koji je novog veleposlanika Christophera Hilla poslao u Srbiju dan uoči početka izborne šutnje, a istog dana njegove je vjerodajnice primio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Birališta u Srbiji zatvaraju se u 20 sati, a prvi neslužbeni rezultati glasanja najavljeni su do 22 sata.

Republičko izborno povjerenstvo, po Zakonu o izborima, službene rezultate treba objaviti najkasnije 7. travnja u 20 sati.