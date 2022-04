U Srbiji se danas održavaju izbori. U Zemunu je napadnut vođa oporbenog Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović.

Srbija danas glasa na izborima. Lider oporbene stranke Pokreta slobodnih građana napadnut je u blizini Mjesnog odbora Srpske narodne stranke Nova Galenika u Zemunu.

Grbović je primijetio da članovi Srpske napredne stranke koriste duple biračke spiskove, nakon čega su ga njih desetorica napala, piše Nova.rs.

Pokušao je upozoriti grupu muškaraca da ne smiju praviti paralelne izborne spiskove. Oni su od njega zatražili da se makne. Kad im je Grbović rekao da je na javnoj površini, rekli su mu da se makne s javne površine.

Prvo su pokušali izbiti mobitel iz ruke članova PSG-a koji su cijeli događaj snimali, a onda su nasrnuli na Grbovića.

Bilo je još incidenata

I nije to prvi incident danas, naime, otvaranje biračkog mjesta 77, u Osnovnoj školi "Bratstvo" u Novom Pazaru kasnilo je zbog incidenta. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da to biračko mesto nije otvoreno zbog ''tučnjave članova biračkog odbora''.

Intervenirala je i policija, a prema neslužbenim informacijama do svađe i tuče došlo je između dva člana biračkog odbora što je izazvalo kašnjenje početka glasanja, koje se nakon toga, barem zasad, odvija redovito.



Pored toga, do manjih problema na dva biračka mesta u toj školi došlo je i jer 50 metara oko nje nisu bili uklonjeni ili prekriveni plakati s političkim sadržajem. Policija je uzela izjave od sudionika i svjedoka incidenta, a o mogućim prijavama odlučit će nadležno tužiteljstvo.



Građani Srbije u nedjelju glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Uz to, glasaju i na beogradskim i izborima u 12 lokalnih samouprava.

Pravo glasa ima 6,502.307 birača. S više biračkih mjesta u Beogradu kontrolori na izborima javljaju da je izlaznost veća nego na prošlim izborima, a građani čekaju u redovima.