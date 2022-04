U Srbiji se danas održavaju izbori, a na biračkim mjestima se nižu incidenti. Jedna žena je, uz pomoć pojedinaca koji rade na biračkom mjestu, koristila duple glasačke listiće koje je pokušala iznijeti s biračkog mjesta.

Gotovo na svim dosadašnjim izborima u Srbiji predstavnici nevladinih organizacija koje su pratile izborni postupak i članovi opozicije žalili su se na slučajeve "bugarskog voza". Ni današnji izbori nisu prošli bez takvog incidenta.

Žena je na biračkom mjestu ubacila sivi listić u kutiju koja je predviđena za plave listiće jer plavi nije imala kod sebe, doznaje Nova.rs koja je objavila i video incidenta.

Ispostavilo se da kod sebe ima dva bijela listića i jedan sivi. Radi se o metodi izborne krađe koja je poznata pod nazivom "bugarski voz". "Ljudi na biračkom mjestu su odreagirali i pitali je odakle joj dva bijela listića. Ona je odgovorila da su joj tako dali", rekla je čitateljica.

"Iz izborne komisije su joj jedan od ta dva listića vratili i rekli da ga ubaci u kutiju. Drugi bijeli listić su zadržali, a što je najzanimljivije - dali su joj i plavi listić. Dupli listić je ostao savijen pored žene. U tom trenutku sam prišla i pitala hoće li poništiti taj listić, a član izborne komisije mi je odgovorio da je poništen, iako nije bio. Tek nakon mog inzistiranja ga je poništio", dodala je.

Do incidenta je došlo u Obrenovcu. Inače, "bugarski voz" funkcionira tako da jedan glasač iznese prazan birački listić umjesto da ga ubaci u biračku kutiju. Listić se popunjava izvan biračkog mjesta i daje prvom sljedećem glasaču u "vagon". On ubacuje popunjeni, a iznosi novi prazan listić... i to traje dok ima "vagona".

Ranije je u Zemunu napadnut vođa oporbenog Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, a incidenti su se nanizali i u drugim gradovima.